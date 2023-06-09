Левон Аронян сделал неудачный ход конем

Армянский шахматист Левон Аронян, который теперь представляет США, отказался лететь в Баку на чемпионат мира по шахматам. В принципе, это даже и не стало бы новостью. Казалось бы, не захотел, ну и ладно. Но одна деталь, точнее то, как он обосновал сей демарш, показалась нам до ужаса лицемерной.

Аронян мотивировал свое решение тем, что он боится за свою безопасность. Но вот в чем загвоздка. В не очень далеком 2015 году шахматист уже побывал в Баку, погулял по всем интересным местам и даже улыбался на фотографиях.

Так что же случилось за прошедшие восемь лет? Баку стал более опасным? Или концентрация армянства в Ароняне увеличилась? Первое, как и второе, весьма сомнительно, учитывая то, что шахматист... давайте называть вещи своими именами, взял и сбежал из страны, попутно отказавшись представлять Армению на соревнованиях.

В 2021 году, после отказа выступать за Армению, он отметил, что предпринял такой шаг из-за невыполнения руководством страны своих обещаний: "Прошлый год был очень тяжелым для всех нас - эпидемия, война, в моем случае личная трагедия и абсолютное безразличие государства к армянским шахматам".

Вот в чем заключается двуличие шахматиста. Если он отказался жить в Армении и перебрался в США, то почему не продолжать представлять Армению на соревнованиях. Но даже если он потом изменил решение и представляет Армению, то почему живет в США? И если он так ценит шахматы, то почему так не уважает своих коллег по цеху, которые тратят свое время, силы, средства и энергию, чтобы прилететь в Баку? Так много вопросов, ответы на которые нужно искать в первую очередь в бессилии проигравшей нации, которая пытается уколоть Азербайджан, вместо того, чтобы наводить мосты.

И последнее. В Азербайджане прекрасно проводятся различные мероприятия, в которых также участвовали и армянские спортсмены, включая самого Ароняна. И никогда не было никаких проблем. Улыбка шахматиста на фотографиях - тому подтверждение. Но стоило азербайджанским спортсменам поехать в Армению, сразу же был сожжен флаг Азербайджана. Получается, что Армения менее безопасна чем Азербайджан.

Очень неприятно, что Аронян не пользуется возможностью, которая у него есть. Но еще более обидно то, что делается это из-за двуличности, и иллюзорных "страхов".