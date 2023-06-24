Сеанс саморазоблачения от Фонда "Айастан"

Автор: Акпер Гасанов

Перед нами классический пример того, как армянская сторона сама, легко и просто, опровергает ту примитивную ложь, которую она тиражировала и тиражирует в наивной надежде на помощь извне. Ее, эту самую помощь, официальный и полуофициальный Ереван готов искать везде. Другое дело, что искать и находить- разные слова. Но тому есть совершенно очевидное объяснение.

Оно состоит в том, что Армения, являющаяся классическим государством-лузером, изрядно надоело всем своим историческим покровителям. Да, они вспоминают про РА, когда нужно найти "повод" для критики в адрес Азербайджана. Но все это разовое использование Армении, не более того. При этом, с Азербайджаном все обстоит иначе.

Нашей стране есть, что предложить миру. Это и нефть, и природный газ, и налаженная логистика, и огромный авторитет в разных международных организациях. Являющийся экономически мощным государством Азербайджан восстанавливает освобожденные в результате 44-дневной войны свои территории за счет собственных ресурсов.

При этом, у Азербайджана есть возможности для укрепления армии, претворения в жизнь проектов, которые принесут огромную прибыль в будущем. Именно благодаря всему этому, растет международный авторитет нашей страны в мире. По той же причине нелепыми выглядят потуги армянской стороны выставить Азербайджан в чем- то виновным.

При этом, самое забавное случается, когда сама армянская сторона выкладывает четкие доказательства того, что врала безбожно, безостановочно, беззастенчиво. Вот, к примеру, Всеармянский фонд "Айастан" отчитался о том, что в 2022 году реализовал программы на общую сумму 17,6 млрд драмов ($43,6 млн), из них 15 млрд ($38,5 млн) - в Нагорном Карабахе.

Об этом исполнительный директор Фонда Айкак Аршамян заявил на заседании Совета попечителей. Еще раз- Аршамян признался в том, что весь прошлый год, то есть после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, Фонд "Айастан" выделял деньги на проекты, реализуемые в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Одного этого признания, без детализации, достаточно для констатации провокационной деятельности с армянской стороны.

Проще говоря, действия Фонда "Айастан" называются финансирование и поддержка сепаратизма. Потому, что проживающие в Ханкенди и во всем Карабахском экономическом районе Азербайджана армяне не признают Конституцию нашей страны, носят в широких штанах дубликатом бесцельного груза паспорта граждан РА. Соответственно, любая форма их поддержки является провокацией.

Но, коснемся все же и деталей. "Благотворительные программы Фонда были реализованы в таких сферах, как жилищное строительство, здравоохранение, образование, дорожное строительство, возобновляемая энергетика, водоснабжение, социальная помощь, культура. Особо подчеркивалось, что основная часть проектов осуществлена в Карабахском экономическом районе нашей страны.

Без согласия официального Баку. Что, еще раз повторюсь, является провокацией. И этого не могли не понимать присутствовавшие на заседании армянского Фонда премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Армении Ваагн Хачатурян (глава Совета попечителей), а также вице-спикер парламента Ален Симонян. Они же все имитируют конструктивный и мирный подход в отношениях с нашей страной, рассуждают о важности мира.

Они же, да и не только они, но и многие ангажированные мировым армянством политики и журналисты в разных странах мира весь прошлый год врали о "гуманитарной катастрофе" в Ханкенди. И вот, выясняется, что Фонд "Айастан" преспокойно в течении всего прошлого года занимался там дорожным и жилищным строительством, проблемами здравоохранения, водоснабжения и много еще чем.

Не виртуально занимался, а привлекая к работе конкретных людей. Которые, ясное дело, ездили в Ханкенди из Армении и обратно. Как, в таких условиях, можно врать про "гуманитарную катастрофу"- ответ на этот вопрос знают только армяне. В том числе и премьер-министр РА Никол Пашинян, который заявил уже о признании территориальной целостности Азербайджана, но лоббирует выделение финансовой помощи карабахским сепаратистам.