Азербайджан - пример для Армении: новая тенденция в соседнем государстве

Автор: Акпер Гасанов

Если долго мучиться, то что-нибудь получится. Видимо, таково жизненное кредо весьма солидной прослойки армянских политиков, политологов, общественных деятелей, журналистов. Разгромное поражение Армении в 44-дневной войне и последовавшие после этого примеры дипломатического фиаско официального Еревана выпятили для извечных вопроса - кто виноват и что делать?

Виноватыми каждая из политических сил в стране называет своих оппонентов. Сторонники действующей власти винят предшественников, особенно "карабахский клан" во главе с Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном. Общий их постулат сводится к утверждению, что "все было украдено, проиграно, развален до нас".

Сторонники предыдущей власти, а такие все же остаются, отрицают свою основную вину в поражениях Армении на поле боя, и на дипломатической арене. Они валят все на действующую власть, лично на премьер-министра Никола Пашиняна, называя его "капитулянтом", "пораженцем". Они винят его в том, что он допустил начало 44-дневной войны, не остановил ее, проиграл в конечном итоге.

При этом, и те, и другие периодически винят во всем и мировое сообщество. Обвиняют всех - США, Францию, Россию за то, что они, будучи странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ, не помогли удержать Армении 20% оккупированных азербайджанских земель.

Абсурд? Да, если рассуждать с точки зрения здравомыслящего человека. Но в случае с Арменией работает совсем иная "логика".

Согласно ей, во всех бедах Армении виноваты не только Турция и Азербайджан, но и Израиль, Пакистан, а с недавних пор и все страны Европы, что покупают азербайджанские нефть и природный газ, развивают с нашей страной взаимовыгодные отношения.

Снова абсурд? Конечно. При этом, есть и иная, сравнительно новая тенденция.

Она состоит в признании колоссального превосходства Азербайджана над Арменией. Причем, по совершенно разным направлениям. Например, бывший офицер ВС РА Нарек Нерсисян отметил отсутствие логических и иных предпосылок для масштабного военно-технического сотрудничества с западными игроками. А главное - он считает, что Азербайджан гораздо эффективнее использует свои связи с западными игроками.

"Находясь в достаточно хороших отношениях с Москвой, Баку одновременно удается защищать свои интересы в ходе диалога с Западом, получать различные привилегии, военную помощь. А у Армении нет какой-то конкретной стратегии", - сетует он.

И тут тоже нечем возразить. Честный и точный анализ существующих реалий, не более того.

Дальше больше. Заслуженный артист Армении Давид Амалян заявил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев сумел сплотить азербайджанский народ.

"У меня глубокое уважение к Президенту Ильхаму Алиеву. У него есть характер. Он окончил несколько университетов и обладает высоким интеллектом. Не хочется все говорить в эфире, но за 30 лет мы превратились в племя, а азербайджанский лидер сумел сплотить целый народ. Я верю, что у нас это временно, и надеюсь, что и у нас появится такой лидер, который все приведет в порядок", - изрек он.

Интересно девки пляшут. Признание, что армяне это не нация, не народ, а племя - звучит не как интеллектуальный мазохизма, а как горькая констатация реалий. При этом стоит добавить, что оптимизм, выраженный артистом Амаляном по поводу того, что скоро все в Армении изменится, скорее на попытку подсластить пилюлю похож. Чтобы не сильно его забрасывали гнилыми помидорами.

А ведь он далеко не один такой, "внезапно прозревший" и понявший, что Армении до Азербайджана - как пешком до Луны. Ранее армянский политический деятель Владимир Погосян в эфире передачи "Ноян тапан" заявил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев войдет в историю своего народа и государства. И это правда.

"Если говорить про Ильхама Алиева, то это настоящий Президент своей страны. Что бы мы там ни говорили, нравятся нам азербайджанцы или нет, Ильхам Алиев - настоящий глава своего государства. Наши политики не обладают такими качествами, которые есть у азербайджанского лидера", - констатировал Погосян.

Как видим, это уже тенденция. Вполне, впрочем, объяснимая и логически вытекающая из экзистенциального кризиса, в который погрузилась Армения всерьез и надолго.