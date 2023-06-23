О мире и войне: четкие месседжи Президента Ильхама Алиева Армении и ее покровителям

Автор: Акпер Гасанов

Хочешь мира- готовься к войне. Это изречение, приписываемое древнеримскому историку Корнелию Непоту, сегодня как нельзя лучше подходит к описанию действию официального Баку. Руководство Азербайджана всегда заявляло о том, что в регионе Южного Кавказа должен воцариться мир. Но мир справедливый, основанный на уважении к нормам международного права. Увы, руководство Армении, прежнее и нынешнее шло иным путем.

Мы помним, как Роберт Кочарян, Серж Саргсян а потом и Никол Пашинян, по сути, дудели в одну дуду. Они стремились сохранить под армянской оккупацией 20% территорий нашей страны, имитируя переговорный процесс, при этом игнорируя резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, в которых черным по белому было прописано требование о необходимости вывода армянских незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий Азербайджана.

Они были уверены, что страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ являются фактором, способным остановить Азербайджан от восстановления своей территориальной целостности в полном соответствии с Уставом ООН. В статье 51 которого признается право каждой страны на самооборону. Это была роковая ошибка всех трех армянских правителей.

Первым, при этом, изменившийся статус-кво обязан был понять Сержик Саргсян. Ведь по итогам четырехдневной апрельской войны в 2016 году уже стало ясно, что азербайджанская армия способна выполнять все поставленные перед ней задачи. Но третий президент РА предпочел снова солгать своему народу о реальных последствиях той войны и о том, что в реальности изменилось.

В итоге, он потерял и власть в Армении и остатки уважения. Подобравший эту власть Никол Пашинян, вопреки ожиданиям многих экспертов, тоже не сумел правильно оценить новую реальность. Он, будучи неисправимым популистом, принялся раздавать обещания решить все проблемы РА, включая демографическую. И он занял ровно ту же, совершенно неконструктивную, позицию по карабахскому вопросу.

Более того, он сделал бессмысленными сами мирные переговоры, устроив пьяные танцы на равнине Джыдыр-Дюзю в Шуше, а потом и вовсе заявив, что "Карабах-это Армения и точка". Это был осознанно выбранный путь не к миру, а к войне. И у Азербайджана просто не осталось иного пути, как принудить агрессора к миру на справедливых условиях.

При этом, Армения использовала поистине террористические методы в ходе 44-дневной войне. "В отличие от Армении, мы не разрушали их города ракетами "Искандер", "Точка" и "Эльбрус"", напомнил сегодня, выступая на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандос Министерства обороны Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Это был четкий "месседж" не только Армении, но и всем силам в разных странах мира, которые ныне пытаются представить страну-агрессора , которая более четверти века удерживала огромные территории Азербайджана под оккупацией, как "жертву". Лично премьер-министр РА Никол Пашинян несет ответственность за обстрелы мирных азербайджанских городов, за гибель наших мирных жителей в ходе 44-дневной войны.

Сейчас он заявляет, что "Карабах-это Азербайджан". Правда, совершая при этом откровенные провокации, вроде выделения средств из госбюджета РА для карабахских сепаратистов. И эти его выкрутасы доказывают, что в случае с РА всегда нужно руководствоваться принципом "хочешь мира-готовься к войне". Потому, что зависимость Армении от внешних сил, от влияния диаспоры никуда не делось и не денется.

Но все изменилось раз и навсегда. И создание два месяца назад погранично-пропускного пункта на армяно-азербайджанской границе в лачинском направлении является показателем очень сильной политической воли Азербайджана. Все вопли и стоны официального Еревана и его союзников оказались бесполезными.

К их ужасу продолжается процесс закупки новых вооружений и уже подписано множество контрактов - как на поставку новых беспилотных летательных аппаратов, так и ракет большой дальности, обладающих большой поражающей силой и высокой точностью. Кроме того, создание новых боевых соединений, в первую очередь, создание Сил коммандос, является одним из важных факторов повышения нашей боеспособности.

"Сегодня азербайджанская армия сильнее той азербайджанской армии, которая проявила героизм и профессионализм во время войны", - заявил Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев. Это было четкое предупреждение не только для Армении, но и для всех сил, которые живут напрасной мечтой о "военном реванше". Азербайджан хочет мира, но готовится к войне. Которая, если она состоится, увенчается очередным великим военным триумфом нашей страны.