https://news.day.az/politics/1581545.html Шарль Мишель пригласил лидеров Армении и Азербайджана на еще одну встречу в Брюсселе после лета
Шарль Мишель пригласил лидеров Армении и Азербайджана на еще одну встречу в Брюсселе после лета
Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель пригласил лидеров Армении и Азербайджана на еще одну встречу в Брюсселе после лета.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель, выступая с заявлением для прессы по итогам встречи с Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном в Брюсселе.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре