Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель пригласил лидеров Армении и Азербайджана на еще одну встречу в Брюсселе после лета.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель, выступая с заявлением для прессы по итогам встречи с Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном в Брюсселе.

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