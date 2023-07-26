Армянский журналист ставит Азербайджан в пример Армении

Автор: Байрам Эльшадов

Армянский журналист Аршалуйс Мгдесян подверг критике правительство Армении и поставил в пример работу политическому руководству страны работу, которую проводит Азербайджан на освобожденных территориях.

В одном из постов в соцсети Facebook журналист написал следующие слова:

"Достаточно посмотреть на эти две фотографии, чтобы понять низкий уровень эффективности нашего государства или полное отсутствие у нас этого явления.

На первом снимке село Шурнух. Чтобы "достроить" деревню, нужно было построить 13 новых домов. Деньги на строительство были утверждены правительством в начале февраля 2021 года. До конца года, то есть до конца 2021 года, планировалось построить 13 домов и дорогу, ведущую к домам без асфальтового покрытия.

В конце года было объявлено, что строительство "идет полным ходом", но сроки его завершения были продлены. Затем сроки строительства продлевались еще трижды. В последний раз это было на заседании правительства 17 июля. И пока неясно, когда этот "мегапроект" закончится".

Журналист продолжает развивать тему, отмечая, что на втором снимке изображен Лачин. Он подчеркивает, что за один год Азербайджану удалось не только отстроить огромную часть домов города с двухтысячным населением, но и в них уже и живут люди, вернувшиеся на свои земли.

"Мы не смогли построить 13 домов в Шурнухе за 2,5 года. И Азербайджан, который мы не обвиняли в этом процессе, дважды за короткий промежуток времени восстанавливает город. Вы скажете, что Азербайджан еще не закончил. Мы также не закончили строительство 13 домов", - резюмирует журналист.

Таким образом, журналист провел параллель между правительствами двух стран и указал на ограниченную эффективность армянского государства. Дополнительные комментарии излишни.