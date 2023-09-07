Москва предупреждает, Ереван не считается: Отрежет ли Кремль язык Пашиняну?

Автор: Эльвин Сахаватоглу

На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью газете "La Repubblica" положил начало новому витку напряженности между Москвой и Ереваном, сделав ряд обвинительных заявлений в адрес России.

Что сказал Пашинян в интервью?

Цитата: "Российские партнеры часто говорят, что западные страны подталкивают власти Армении вытеснить Россию из региона. В истории были примеры ухода России с Южного Кавказа. Есть процессы, которые порождают мысль, что может произойти такой же сценарий. Мы можем проснуться и увидеть, что Российской Федерации больше нет в регионе. Мы говорим нашим российским партнерам, что вне зависимости от того, предпримет ли Россия определенные шаги или нет, она уходит из региона. Мы не знаем, по какой причине. Мы можем только предполагать. Но могу сказать, что это нас беспокоит".

Пашинян также заявил, что зависимость от России в сфере безопасности является стратегической ошибкой.

Первый этап Московско-Иреванского конфликта

Судя по всему, в интервью премьер-министр Армении высказал мнения, которые разозлили Кремль.

Реакция официальной Москвы не заставила себя ждать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Пашиняна о провале миссии российских миротворцев в Карабахе, заявил, что Москва не согласна с заявлениями армянского премьера, а Россия не намерена покидать регион.

Тем не менее Пашинян выражал аналогичные взгляды на уход еще на ранних стадиях российско-армянской напряженности. В своих интервью он открыто признал, что власти Армении выбрали линию дистанцирования от России.

Никол Пашинян предпринял шаги для подтверждения этих заявлений.

Например, некоторое время назад он отказался подписать итоговое заявление на саммите ОДКБ.

Кроме того, Пашиняну удалось разместить гражданскую миссию Европейского Союза (ЕС) в Армении, несмотря на протесты России.

Позже Пашинян заявил на одной из пресс-конференций, что Армения не будет участвовать в учениях ОДКБ.

Кроме того, стоит напомнить, что армянский премьер утверждал на одной их пресс-конференций, состоявшейся в марте, что "ОДКБ собирается покинуть Армению", а не наоборот, возлагая всю ответственность на Кремль.

Второй этап Московско-Иреванского конфликта

Вскоре после высказываний в интервью итальянской прессе, армянский премьер приступил ко второму этапу плана по выдавливанию России из Армении. Ереван также отозвал на днях представителя Организации, а министерство обороны страны сообщило, что с 11 сентября пройдут совместные военные учения США и Армении. Тренинги будут организованы на территории РА. Сообщается, что целью учений является "повышение уровня взаимодействия между подразделениями, участвующими в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области управления и тактической связи, а также повышение боеготовности армянской армии".

Процессы показывают, что власти Армении поставили конкретные цели против России и шаг за шагом их реализуют. На следующем - третьем этапе могут быть приняты решения о полном выходе из ОДКБ, размещении западных сил в Армении, выводе из Гюмри 102-й российской базы.

Также Армения планирует предпринять серьезные шаги по снижению своей экономической зависимости от РФ.

Москва реагирует на эти шаги официального Еревана лишь нервными дипломатическими ответами, но на самом деле у России есть серьезные рычаги давления на Армению. Это признает и Пашинян, заявивший, что безопасность Армении на 99 процентов зависит от России. Кроме того, газ, электроэнергия, железнодорожная система Армении, а также охрана ее границ находятся под контролем Москвы.

Ожидается, что Кремль в конечном итоге ответит на снисходительное поведение Еревана практическими средствами давления. Но на данный момент Россия не оказывает никакого военного, экономического или политического давления на Армению. Поэтому Ереван продолжает показывать пальцем на Москву и даже ужесточает свою риторику.

Почему Москва не предпринимает практических шагов против поведения Еревана?

Похоже, что Россия медлит с практическими ответами Армении в связи с процессами, происходящими вокруг Украины. По этой причине ход конфликта покажет, в каком направлении будут развиваться армяно-российские отношения в будущем. Потому что Москва сосредоточена на войне с экономической, военной и политической точки зрения.

А пока можно заранее предсказать, что Армении продолжит говорить на повышенных тонах. Но в целом ее ждут трудные дни. Неспроста Мария Захарова ответила Пашиняну, что жонглирование словами добром не заканчивается.