Агдамская дорога не могла не открыться. Это было неизбежно

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

Дорога через Агдам открылась. Лично у меня не было никаких сомнений, что она откроется. Азербайджан очень правильно построил свою политику и идет курсом на развитие. Ничего сенсационного в открытии дороги через Агдам для меня лично нет. Она просто не могла не открыться. Сепаратисты и Ереван очень старались, отплясывая свой последний "танец", получилось коряво и неуклюже. Им казалось, что могут произойти какие-то неожиданные развороты в Париже, Брюсселе или Вашингтоне. Они недооценили силу азербайджанской дипломатии и мудрость Президента Азербайджана, который всегда готов сделать самый эффективный ход для получения нужного результата.

Азербайджан уже не впадает ни от чего в эйфорию или панику. Мы просто делаем свое дело. Мы делаем то, что укладывается в логику разумных действий. Не хотят армяне идти разумным путем? Это их проблема. Мы будем продолжать делать то, что считаем нужным. Мы действуем в правильном русле, в русле отхода от политики столкновений. Если открываются дороги, люди получают возможность общаться, налаживать обмен, строить совместные планы. Ведь было же, что азербайджанцы и армяне в первый послевоенный год начали общаться безо всяких посредников и эксцессов. Официальный Баку всегда приветствовал это. Однако на армянской стороне погоду делают не те люди, которые давно осознали ошибочность того пути, на котором стоит Ереван, его внешние спонсоры и вдохновители. Погоду делают негодяи, которым была нужна кровь и которые разбогатели на кровопролитии. Что они оставили простым армянам Карабаха? Ничего. Армянское меньшинство остается в положении заложников и живет в постоянном страхе.

В любом процессе, в котором участвуют разные игроки, сильные, как правило, не впадают в какие-то крайности, показывают пример того, как следует действовать и как себя вести не стоит. Сразу после войны 2020 года Азербайджан показал не только силу своей армии, которая удивила весь мир, но еще и завоевал большое уважение тем, что сразу после окончания военной кампании протянул руку стране, которая без малого тридцать лет держала под оккупацией азербайджанские территории, творила геноцид и этнические чистки. Это был благородный жест победителя, который олицетворил Президент Ильхам Алиев. Этим своим подходом он еще раз дал понять, что сила не только в физическом факторе, но и в моральном превосходстве. Нужно перевернуть страницу вражды и подумать о будущем региона. Этот регион очень важен, он выполняет важную функцию, располагаясь между континентами и играя определяющую роль в транспортно-коммуникационном сообщении на евразийском пространстве.

Азербайджан дал понять противнику, что нельзя быть постоянно на волне вражды и отрицания, пора научиться снова жить в мире, отказаться от той враждебности, которую армянская сторона отражает во всех своих действиях. После войны были большие надежды на скорый мир, но уже три года мы наблюдаем, что Армения продолжает свою политику неприятия и отрицания. Азербайджан, увидев желание Армении снова открыть двери в прошлое, заявил: вы как хотите, а мы свой выбор сделали. Мы остаемся на своей позиции и предлагаем бывшему оккупанту мирное сосуществование. Не хотите - как хотите. Хотят армяне или нет, Азербайджан будет добиваться своего. Структура, которую создал Азербайджан, очень конструктивная и обнадеживающая. Баку не сворачивает с пути здравомыслия и делает все для того, чтобы мир был достигнут. Приоритеты Баку хорошо известны и не раз озвучивались Президентом страны. Глава государства неоднократно говорил о роли открытия коммуникаций. Это один из основных приоритетов. Коммуникации - это жизнь, это взаимодействие, это надежная защита от возможных рисков. Но армяне, к сожалению, и в этом компоненте идут за своими иллюзиями.

Армения тем временем продолжает оставаться в своей иллюзорной реальности, считая, что может перехватить инициативу и отыграть ситуацию назад. Это несбыточные мечты. Грезы. Это продукт зашлакованности мозгов у тех, кто ведет своих соплеменников в бездну. Армянский народ уже практически подвели к пропасти.

И вообще, кто такой Ереван и кто такие эти сепаратисты, чтобы диктовать условия Президенту Ильхаму Алиеву? Пусть они со стороны посмотрят на себя и увидят свое ничтожество. Пусть сравнят то, что сотворили они на азербайджанских землях в годы оккупации, и то, что делает Азербайджан сегодня. Думаю, они и сами понимают, кто они есть. Поэтому на все предложения азербайджанской стороны отвечают истерикой и глупой бравадой.

Что касается МККК... К сожалению, Международный комитет Красного Креста ведет на нашей территории очень нечестную игру. Это уже ни для кого не секрет. МККК подыгрывает иностранным подрывным центрам, которым почему-то мешает мир на Южном Кавказе. Если бы не их деструктивные действия, не их двойная игра, думаю, простые армяне, живущие в Карабахе, давно стояли бы за открытие всех коммуникаций и налаживание отношений.

Баку свою позицию уже изложил во всех деталях, в ней нет никаких неясностей. Эта политика рациональна и направлена на достижение мира в регионе. Выбор за армянской стороной. Не хотят они делимитировать границы? Да ради бога. Как говорил Президент, будем проходить границу там, где посчитаем нужным. А как иначе отвечать на неразумные действия бестолкового соседа?

Одним словом, никакого другого варианта кроме открытия дороги через Агдам просто не могло быть. Тут сыграла свою роль очень сдержанная и непоколебимая позиция официального Баку. Никакие уговоры, предупреждения, неожиданные выверты в различных столицах не оказали на эту позицию никакого влияния. Азербайджан давно готов ко всем разворотам и действует в соответствии со своими национальными интересами, той политикой, которую проводит Президент Ильхам Алиев в регионе. А это политика мира и согласия. Теперь все зависит от того, найдет ли Армения в себе силы встать на светлую сторону истории. Посмотрим.