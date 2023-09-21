Незаконное присутствие ВС Армении в Карабахе было серьезной проблемой для региональной безопасности

Незаконное присутствие вооруженных сил Армении в Карабахе было серьезной проблемой для региональной безопасности.

Как передает в четверг Day.Az, об этом в интервью "BBC News" заявил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Азербайджан всегда говорил, что присутствие незаконных воинских формирований на территории Азербайджана продолжает создавать большие проблемы для обеспечения регионального мира и безопасности. Однако, несмотря на это, Армения отказалась выполнить обязательство относительно вывода вооруженных формирований с территории Азербайджана, содержащееся в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года", - сказал Х.Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что Азербайджан был вынужден принять антитеррористические меры локального характера.

"Армения продолжала формировать войска на территории Азербайджана. Речь идет о 10 тысячах военнослужащих, 100 танковых элементов, 200 артиллерийских орудий и ракет. Азербайджан неоднократно обращался к Армении, но, к сожалению, руководство этой страны не обратило внимания на наши призывы.

Учитывая это, мы были вынуждены принять локальные антитеррористические меры на своей суверенной территории. Другого выбора не было. Эта мера носила локальный и ограниченный характер. Речь не шла о широкомасштабной военной операции", - добавил Х.Гаджиев.

Помощник Президента также отметил, что Азербайджан ни в коем случае не нацелен на гражданских лиц.

"Однако азербайджанские гражданские лица и сотрудники полиции стали жертвами мин, заложенных армянскими диверсионными группами незаконных воинских формирований в Карабахе", - подчеркнул Х.Гаджиев.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине были выведены из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения. Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являлись целями, из строя были выведены только легитимные военные цели.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются.