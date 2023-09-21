Азербайджан одержал историческую победу как на военном, так и на дипломатическом уровне – военный эксперт - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджан одержал историческую победу как на военном, так и на дипломатическом уровне.
Как передает Day.Az, об этом в четверг в интервью авторскому проекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" сказал военный эксперт Адалят Вердиев.
Он добавил, что Азербайджанское государство успешно достигло своих целей.
"Под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего азербайджанская армия в очередной раз продемонстрировала свою силу, профессионализм и высокую боеспособность. Азербайджанская армия доказала, что является победоносной армией XXI века. Мы с высоким профессионализмом и точностью провели антитеррористические мероприятия против армянских террористов на наших суверенных территориях. Целью были только террористы и мирные жители не пострадали. Всего за один день армянские террористы были вынуждены сдаться. Это огромный успех, очередная историческая победа Азербайджана во главе с Победоносным Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым", - добавил А.Вердиев.
Военный эксперт отметил, что противник разоружен и сдает свою технику.
Он также подчеркнул, что приезд представителей карабахских армян в Евлах для переговоров является политическим и дипломатическим успехом Азербайджана.
Представляем вниманию читателей видеоинтервью.
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