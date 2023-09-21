Закрытие проекта "карабахского кризиса" создаст возможность для нормальной жизни армян.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом в соцсети написал известный российский политолог, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко.

"С разрубанием узла "карабахского кризиса" разные группы международного армянства и стоящие за ними геополитические центры силы оказались в ситуации "почва ушла из под ног", - написал он.

Максим Шевченко отмечает, что без "карабахского кризиса" Армения стала просто небольшим государством с населением около 3 млн человек, зажатым между Турцией, Ираном, Азербайджаном и Грузией, никак не влияющим на стратегические расклады в регионе и в целом мало кому интересным из больших мировых игроков.

По его словам, проект "карабахского кризиса" делал армянство глобальным игроком.

"Его закрытие настоящая катастрофа для тех, кто вложил в него немалые деньги и эмоции. И возможность нормальной реальной жизни для армян", - добавил политолог.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине были выведены из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения. Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являлись целями, из строя были выведены только легитимные военные цели.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются.