Казахи и азербайджанцы - родные, дружественные народы

Казахи и азербайджанцы - с давних пор родные, дружественные народы.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az, говорится в поздравительном письме Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по случаю проведения международной конференции на тему "Мастера тюркской литературы" в Баку, которое зачитал советник Президента Республики Казахстан Малик Отарбаев.

"Казахи и азербайджанцы - с давних пор родные, дружественные народы. Укреплению отношений братских стран способствуют не только добрососедство и экономическое сотрудничество через Каспийское море, но и духовные связи наших уважаемых писателей и выдающихся личностей", - говорится в письме.

В Национальной библиотеке Азербайджана проходит международная конференция на тему "Мастера тюркской литературы", посвященная 100-летию видного писателя, основоположника детективного жанра в казахской литературе, драматурга, общественного деятеля Кемеля Токаева и 115-летию классика азербайджанской литературы XX века, ученого-педагога Мир Джалала Пашаева.

В рамках мероприятия также состоится торжественная церемония презентации книги Кемеля Токаева "Ночной выстрел", изданной на азербайджанском языке, и книги Мир Джалала Пашаева "Сердце гор", изданной на казахском языке.

Наряду с презентацией сборников произведений мастеров художественного слова тюркского мира, также организована книжно-иллюстративная выставка, посвященная их творчеству.