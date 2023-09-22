Джейхун Байрамов председательствовал на заседании "Группы 77" ДН и глав МИД JCC

В рамках участия в Неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 22 сентября сопредседательствовал и выступил на заседании "Группы 77" Движения неприсоединения (ДН) и глав МИД Китайского комитета совместной координации (JCC).

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В своем выступлении Джейхун Байрамов отметил, что возобновление деятельности JCC по прошествии девяти лет является историческим событием, Азербайджан в период председательства в ДН определил возрождение JCC в качестве одного из приоритетных направлений своей деятельности, и благодаря плодотворному сотрудничеству с кубинскими коллегами нашей стране удалось организовать заседание JCC.