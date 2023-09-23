https://news.day.az/politics/1600515.html Пещеры Азых и Таглар включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО - провал армянских манипуляций
Пещеры Азых и Таглар включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО - провал армянских манипуляций
Расположенные в Карабахском регионе Азербайджана пещеры Азых и Таглар включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, как доисторические места Азербайджана.
Как сообщает в субботу Day.Az, решение об этом было принято на 45-й сессии Комитета всемирного наследия в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Отметим, что Армения выступила против этого, но грязная кампания армян в ЮНЕСКО оказалась безрезультатной.
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