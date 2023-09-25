Армянские пропагандисты захватили российское телевидение

Случайно ли так получилось, или это очередной "замысел" кремля, но в реальности 90% российских пропагандистов - армяне.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом в своем Telegram-канале написал российский журналист и телеведущий Александр Невзоров.

"Длиннейший список фанатиков и фанатичек "русского мира" открывает симонян, а продолжают кеосаян, габрелянов, багдасаров, бабаян, кургинян, марданян, мигранян и т.д. ( есть, конечно, исключения в виде соловьева и лепса).

Несомненно, все они, на данный момент являются "эталонами русскости" и проповедниками, как "великой русской культуры" в целом, так и стихотворца пушкина в частности.

К сожалению, на российском тв пока нет практики декламации его виршей. Но несомненно, ведущие пропагандисты могли бы собраться и коллективно, хором зачитать сии хрестоматийные строки", - говорится в публикации Невзорова.