https://news.day.az/politics/1601061.html Армянин попросил гражданство Азербайджана на азербайджанском языке - ВИДЕО
Армянин попросил гражданство Азербайджана на азербайджанском языке - ВИДЕО
Выехавший в Армению гражданин армянского происхождения заявил о желании принять гражданство Азербайджана.
Как сообщает в понедельник Day.Az, кадры об этом были показаны в репортаже телеканала AzTV.
Гражданин армянского происхождения, говоря на азербайджанском языке, упомянул, что он переехал в Агдере из Еревана.
"Полицейские и солдаты хорошо обращаются с нами и оказывают всяческую помощь. У нас нет недовольства ими. Они дают нам хлеб и другие предметы первой необходимости. Мы хотим принять азербайджанское гражданство", - сказал житель армянского происхождения.
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