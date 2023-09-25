https://news.day.az/politics/1601130.html Пожилые жители армянского происхождения в Карабахе находятся под наблюдением врача - Администрация Президента Азербайджана
Пожилые жители армянского происхождения в Карабахе находятся под наблюдением врача - Администрация Президента Азербайджана
Пожилые жители армянского происхождения находятся под наблюдением врача.
Об этом было сказано на очередной встрече в городе Ходжалы ответственного за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, Рамина Мамедова с представителями армянских жителей Карабаха, сообщает в понедельник Day.Az.
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