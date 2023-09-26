Экмеледдин Ихсаноглу поздравил Президента Ильхама Алиева

9-й генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества, член Международного центра Низами Гянджеви Экмеледдин Ихсаноглу направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.