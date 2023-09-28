А вот так армяне подставляют Таджикистан

Автор: Байрам Эльшадов

Армянские пропагандисты снова сели за печатные машинки. Поводов для пропаганды все меньше и меньше, ведь о Карабахе и плохих азербайджанцах писать уже нечего. Эту войны дешевые пропагандисты продули без шансов.

Что дало им шанс открыть для себя новые горизонты и порадовать другие страны перлами своей пропагандистсткой машины. В этот раз досталось Таджикистану. Причем, совсем не понятно за что. Суть жалоб и претензий армян можно свести к тому, что Таджикистан также ратифицировал Римский статут, но Россию это не беспокоит. А Армения, которая еще только находится в процессе ратификации вынуждена сталкиваться с необоснованными и раздутыми обвинениями Кремля. Ирония заключается в том, что армянские пропагандисты обвиняют Россию в антиармянской пропаганде.

Конечно, сам факт таких обвинений весьма забавен, но ожидаем. Это соответствует стилю армянской пропаганды, ключевой подход которой заключается в том, что надо врать много и усиленно. И тогда в это поверят. Но армянских пропагандистов, как и любого хорошего спеца по пропаганде, выдает отсутствие фундаментальных знаний о политике и психологии международных отношений.

Поможем армянским пропагандистам и ответим на их вопрос: почему Таджикистану можно, а Армении нельзя? Все дело в том, что политика армянского правительства в отношении России была, мягко говоря, непредсказуемой. А Таджикистан, в глазах Кремля, был надежным партнером. Учитывая вышеуказаное, опасения Москвы о возможной ратификации Римского статута Ереваном кажутся оправданными, ведь Россия не знает какой трюк может выкинуть Армения в будущем.

Непредсказуемость, эмоциональная и иррациональная внешняя политика Армении создали необходимые условия для того, чтобы отношения Еревана со многими странами пострадали. Армения принципиально не пошла на улучшение отношений с Турцией в рамках футбольной дипломатии Эрдогана, в то время находившегося в должности премьер-министра. Армения вела деструктивную внешнюю политику против Азербайджана. Мы знаем чем это закончилось. Теперь очередь дошла до России и, судя по всему, до Таджикистана.

Армянские пропагандисты не имеют права винить ни Азербайджан, ни Таджикистан, ни Австралию или любую другую страну за свои внешнеполитические провалы. Виновата только глупая политика, которую продвигают армяне.