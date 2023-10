Армянское лобби в США и его бизнес на нападках на Азербайджан

Представляем вниманию читателей перевод публикации АМИ Trend "Unmasking ANCA: failed attempts to accuse Azerbaijan and moral cost of chasing money" на русский язык. С оригинальной публикацией на английском языке можно ознакомиться по ссылке​

Требуется немалый талант, чтобы ухитряться лгать так, чтобы все меньше и меньше людей тебе верило, и сохранять при этом невозмутимость.

Недавно ANCA (Армянский национальный комитет Америки) совершил свои очередные банальные нападки на Азербайджан. В частности, Тереза Еремян, директор по связям с правительством ANCA, призвала США "прекратить военную помощь Азербайджану" и даже ввести санкции против страны, которая якобы совершает "геноцид" армян-христиан т.н. "арцаха".

Азербайджан недавно провел антитеррористические мероприятия для очистки своих суверенных территорий от армянских сепаратистских формирований. При этом он в очередной раз протянул руку армянам, в частности, тем, кто живет в Ханкенди, предложив им либо остаться и реинтегрироваться, либо беспрепятственно выехать из страны.

Это означает, что у всех этих армян есть выбор. Похоже ли это на "геноцид"?

Хочется напомнить членам ANCA, что Азербайджан - это страна, где, помимо азербайджанцев, живут также в условиях мира и согласия русские, евреи и представители других народов.

ANCA необходимо кое-что понять: Азербайджан проводит независимую политику и у него есть четкое видение путей достижения мира, прогресса, процветания.

Были также озвучены претензии относительно так называемой "блокады". О какой "блокаде", хочется спросить, идет речь? Установив ППП "Лачин", Азербайджан лишь воспользовался своим суверенным правом. Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и на своей собственной территории Азербайджан волен делать то, что сочтет необходимым. Вероятно, некоторым стоило бы посмотреть многочисленные кадры, на которых видно, как армяне свободно пересекают этот ППП в обоих направлениях.

Что касается санкций - нет никаких причин для их введения в отношении Азербайджана. Кроме того, на случай, если армяне США не в курсе, такой шаг никому не принес бы пользы, учитывая крупные энергетические проекты, в которых участвует страна, а также стратегические интересы мировых держав.

Азербайджан привержен выбранному пути и уверенно идет по нему. Страна работает над восстановлением своих освобожденных от оккупации земель, очищает разрушенные армянами города от мин, направляя на это огромные средства, и при этом предоставляет армянам Карабаха выбор - остаться или уехать.