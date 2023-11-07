Военнослужащие, удостоенные Президентом Ильхамом Алиевым высшего воинского звания "генерал-майор"

Распоряжением Президента Ильхама Алиева трем военнослужащим министерства обороны Азербайджанской Республики (полковник Фарид Алибаба оглу Алиев, полковник Намиг Сулейман оглу Байрамов и полковник Мушфиг Хыдыр оглу Мамедов) присвоено высшее воинское звание "генерал-майор".

Как сообщает во вторник Day.Az, полковник Фарид Алибаба оглу Алиев ранее (с 2018 года) занимал должность начальника Главного управления аудита и таможенными рисками Государственного таможенного комитета. В январе этого года он ушел в отставку.

Согласно информации, Фарид Алиев является сыном бывшего главы Исполнительной власти Сабунчинского района Алибабы Алиева, который в настоящее время он работает заведующим сектором в отделе территориально-организационных вопросов Администрации Президента Азербайджанской Республики.

Другой из трех военнослужащих, удостоенных главой государства высшего воинского звания "генерал-майор" - Мушфиг Мамедов является военным атташе посольства Азербайджана в Анкаре, а также аккредитованным военным атташе Вооруженных Сил Азербайджанской Республики в Республике Болгария. В 2020 году он был награжден медалью "За Родину".

Полковник Намиг Байрамов занимал должность начальника штаба в управлении ПВО Отдельной общевойсковой армии Нахчывана, в 2015 году награжден медалью "За Родину".