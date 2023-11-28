Армяне и Францию пускают под откос

Автор: Байрам Эльшадов

Полагаем, что для внимательного читателя уже не секрет, что Франция и Армения спелись и действуют в тандеме. Не первый год как Франция превратилась из страны, пытавшейся продемонстрировать свою нейтральность, в очевидно проармянскую страну. Макрон, Идальго, Колонна, а также десятки сенаторов и мелких политиков открыто выражают свою поддержку и озабоченность "бедами маленькой, гордой, христианской Армении". И как правило их речи похожи как две капли воды.

Что заставляет французских политиков заключать сделку с совестью? Ответ на этот вопрос весьма банален. Это комбинация факторов, включающих в себя, в некоторых случаях, собственные симпатии. А в некоторых интересы корыстные - получить поддержку диаспоры для продвижения собственной политической карьеры. Причем, поддержка является как финансовой, так и выражается в привлечении на свою сторону электората, который способствует росту популярности политика.

Для многих людей это весьма очевидные заключения. И если рассматривать ситуацию на индивидуальном уровне, то все очень просто. Политики получают поддержку, армянское лобби довольно, и все счастливы. Но есть и другой уровень анализа, который многие не рассматривают. Важный вопрос заключается в том, какое влияние оказывает армянское лобби на внешнюю политику Франции и как это влияет на геополитические амбиции Парижа. И на этом пункте необходимо остановиться более конкретно.

По сути, работа лоббистов сводится в продвижении принятия того или иного решения, которое даст привилегии или преимущества их стране или организации. И лоббистов зачастую не сильно интересует этическая сторона вопроса, ведь их деятельность может навредить структурам и странам, в которых продвигаются эти решения.

В контексте отношений французских политиков и армянской диаспоры имеет место классический пример конфликта интересов. Ведь, с одной стороны, политики заинтересованы в продвижении собственной карьеры и улучшении своей жизни, что весьма логично. С другой стороны, политики несут ответственность перед своими избирателями и своей страной. А соглашаясь с поддержкой армян Макроны, Идальго и прочие Колонны, фактически становятся причиной по которой принимаются решения, которые в первую очередь служат интересам армян, а не французов.

Получается, этот конфликт интересов приводит к тому, что жизнь французов становится сложнее из-за некоторых политиков, которые не способны мыслить трезво когда слышат армянские обещания. А политические амбиции страны страдают из-за того, что решения, которые армяне заставляют принимать французских политиков приводят к потерянным возможностям в отношении с другими странами, в частности, с Азербайджаном.

И вот какую общую тенденцию можно заметить. Армянские пропагандисты, которых на западе принято называть лоббитстами или диаспорой, на самом деле заставляют страны, где они оперируют, принимать иррациональные внешнеполитические решения. Если посмотреть на пример Франции, то можно увидеть, что из-за Армении Франция единолично, фактически уничтожила все отношения с Азербайджаном. И это создает угрозы для Парижа, к примеру, в области транспорта. Ведь Армения не сможет гарантировать Парижу транспортировку грузов в Китай, к примеру. Путь на восток лежит через Баку, а Франция испортила отношения с Азербайджаном. Это лишь один пример, и это не значит, что в Баку ждут как бы насолить Франции. Но этот пример иллюстрирует то, что армянское лобби создает определенные проблемы для Парижа и не известно как и когда Франции придется платить за свои ошибки.

Другими словами, армянская диаспора и лобби сделали внешнюю политику Франции непредсказуемой, что не позволяет строить с ней нормальные отношения. Политика - искусство управления рисками, а деятельность армян во Франции создает для Парижа риски.

К слову, Франции не стоит считать себя особенной или уникальной. В этом контексте, аналогичное влияние армянские пропагандисты оказывают и на Россию и на США и на другие страны, где проводят свою деятельность. Таким образом, сегодня армянская диаспора является самой большой угрозой для проведения рационального внешнеполитического курса западных стран.