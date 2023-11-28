В Парламенте Азербайджана ответили на заявления Симоняна

Спикер парламента Армении Ален Симонян в заявлении журналистам от 28 ноября в очередной раз исказил существующие в регионе реалии и высказал далекие от истины мнения.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана касательно сегодняшних высказываний спикера парламента Армении Алена Симоняна.

"Это интервью спикера парламента Армении не только ясно показывает, что руководство Армении стоит в очередь за "абсурдными заявлениями", но и свидетельствует о том, что оно борется за то, чтобы выслужиться перед своими иностранными покровителями. Иного объяснения последним высказываниям дать невозможно. "Это "желание" стереть из памяти факт 30-летней оккупации Арменией международно признанных территорий Азербайджана и снять это черное пятно армянской истории с повестки дня международной общественности Симонян пытается завуалировать под видом взгляда в будущее", - говорится в заявлении.

Как отмечается, было бы хорошо, если бы Симонян начал говорить о будущем, извинившись за то, что в результате политики этнической чистки Армении более 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, покинув родные земли, совершили Ходжалинский геноцид, разрушили 9 городов и сотни сел в период оккупации.

"К сожалению, этого не произойдет", - говорится в заявлении Милли Меджлиса.

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