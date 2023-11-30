Автор: Байрам Эльшадов

Армянские чиновники, и в частности министры, нашли себе новое призвание. С недавнего времени основным заданием армянских министров стало ябедничество на Азербайджан. Причем, не важно, о каком министре идет речь. Занимаются этим все, начиная от главы МИД Арарата Мирзояна, заканчивая министром образования, науки, культуры и спорта Жанной Андреасян, которая использовала встречу со своим американским коллегой Рафиком Мансуром.

Казалось бы, встреча должна была пройти в атмосфере диалога, посвященного культурному обмену и укреплению сотрудничества между странами в сфере, соответствующей компетенции министров. Да, и скорее всего, американский министр ожидал именно такой дискусии.

Но все быстро изменилось, когда Андреасян перешла в атаку и заговорила о каком-то наследии в Карабахе. В довольно странной ситуации оказался американский министр, так как ему пришлось выслушивать мысли армянского министра, которая говорила о культурной ситуации в одном из регионов Азербайджана. Ведь если это нормально, то с таким же успехом министры могли обсуждать культурную динамику и ситуацию в Кубе или Мексике. Но почему-то решили сконцентрироваться на Карабахе.

Весьма странное направление было избрано армянским министром. Как будто в Армении все идеально, образование на высоте, научный прогресс не стоит на месте, а культурные достижения заставляют ревностно смотреть в сторону Армении. Но ведь все далеко не так, а то не было бы такого масштабного оттока людей из Армении.

В целом, складывается впечатление, будто в Армении каждое министерство является ответвлением МИДа и дублирует его функции. Не беремся судить, насколько это эффективно и логично, хотя для многих ответ очевиден и ясен. Другой момент заключается в том, что как долго такое будут терпеть их коллеги из иностранных государств? Ведь абсолютному большинству малоинтересны взгляды Армении на то, что Азербайджан такой нехороший и якобы притесняет бедных армян во всем. Да и насколько будет условному министру образования или сельского хозяйства выслушивать рассказы о динамике международных отношений на Южном Кавказе?

Армении пора бы перестать искать помощи от всех везде и понять, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих. В этом ей не поможет никто.