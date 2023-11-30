https://news.day.az/politics/1618427.html Джейхун Байрамов встретился с Петером Сиярто
Джейхун Байрамов встретился с Петером Сиярто
Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках участия в 30-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) встретился с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто.
Как сообщили в четверг Day.Az в МИД Азербайджана, на встрече обсуждались различные аспекты сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией, а также текущие вопросы региональной и международной безопасности.
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