Джейхун Байрамов провел переговоры с главой МИД Монтенегро

Первого декабря 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках 30-го заседания Совета министров ОБСЕ встретился с министром иностранных дел Монтенегро Филиппом Ивановичем.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

"На встрече обсуждались перспективы сотрудничества между двумя странами, а также вопросы региональной безопасности.

Отметив, что за 15 лет, прошедших с момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Монтенегро, две страны установили отношения, основанные на дружбе и сотрудничестве, Джейхун Байрамов подчеркнул важную роль взаимных визитов, контактов и интенсификации политических консультаций в этом направлении.

Также была подчеркнута важность использования механизма политических консультаций для обсуждения перспектив развития отношений в этом направлении, а также расширения договорно-правовой базы, где имеется потенциал для дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в различных сферах, включая экономическую, торговую, энергетическую безопасность, транспорт, инвестиции, туризм, образование, гуманитарную и т.д.

Филипп Иванович отметил, что Монтенегро заинтересовано в использовании имеющегося потенциала для дальнейшего развития отношений с Азербайджаном, и подчеркнул важность продолжения взаимного диалога в этом направлении.

В ходе встречи также были обсуждены другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.