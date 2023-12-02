В рамках официального визита в Чешскую Республику председатель парламента Азербайджана (Милли Меджлис) Сахиба Гафарова встретилась с членами чешско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы. На встрече состоялся обмен мнениями об отношениях между двумя странами и парламентами.

Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на Милли Меджлис, Сахиба Гафарова отметила, что впервые посетила Чешскую Республику в качестве председателя Милли Меджлиса, и выразила уверенность в том, что этот визит и проведенные встречи положительно повлияют на дальнейшее расширение отношений. Сахиба Гафарова отметила важность взаимных визитов и регулярного диалога, отметив, что отношения между парламентами двух стран составляют особую часть отношений между Азербайджаном и Чешской Республикой. Она подчеркнула, что дальнейшее расширение контактов, особенно между группами дружбы, будет способствовать взаимному сотрудничеству.

"Председатель Милли Меджлиса также проинформировала о текущей ситуации в регионе, инициативах Азербайджана по нормализации отношений с Арменией и подписанию мирного договора.

Руководитель рабочей группы по чешско-азербайджанским межпарламентским связям в Палате депутатов парламента Чешской Республики Ян Кубик поделился своими впечатлениями о поездках в Азербайджан, в том числе в освобожденный от армянской оккупации Агдамский район, о проведенных встречах. Он отметил важность доведения до общественности достоверных фактов, информации о двух странах, расширения связей между парламентами и взаимных визитов.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении Милли Меджлиса.

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