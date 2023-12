Над пропастью во лжи: как продажная Османгызы сама себя высекла

Автор: Эльчин Алыоглу

Маленькая комната. Сидит престарелый человек с темных очках - справа от него телевизор, маленькие флаги и блюдо с арабской вязь с именами Аллаха и цитатами из Корана.

Вальяжно развалившись в кресле, этот старец с заскорузлым умом и дребезжащим голосом, говорил о том... Хотя не суть важно - он говорил то, что всегда нес массам посредством Ютуба.

Старец - Бейдулла Манафов, коротающий свои дни в американском Далласе, и выдающий себя за несравненного, наимудрейшего политического аналитика, феноменального социолога, мудрого человека и вообще, аксакала хоть куда.

Говорил он со своей патронессой Севиндж Османкызы - волоокой феминой-блогершой, живущей тоже в США, мнящей себя новоявленной Орлеанской Девой или же Мессией в юбке, несущей правду в массу и раскрывающей глаза миллионов - конечно же, в ее понимании - людей.

Мадам с пониженной социальной ответственностью, оставаясь верной своей амплуа, несла демагогическую чушь и несуразную околесицу обо всем и вся.

Но особенное внимание ее было привлечено к нескольким темам - статье в Washington Post, несуществующей военной базе в Азербайджане, строительстве новых тюрем в стране и да, собранию в комиссии по внешним отношениям Европарламента.

Говорила она долго, с придыханием, томно вращая глазами, делая - опять же, по ее мнению - чувственными паузами, ужимками вышедшей в тираж провинциальной актрисы, мимическими жестами указывая на те или иные важные моменты ее бреда.

Старпер Бейдулла Манафов важно кивал головой, отвечал на вопросы тоном неожиданно решившего поэстетствовать старого прожиги, и конечно же, вещал о том, что в Азербайджане все ужасно, страна на грани трагедий и коллапса, граждане стонут под игом власти и ярмом чиновников, никакого просвета, и вообще, все отвратительно, плохо и все мы умрем.

Почему? Да очень просто - Азербайджан не выполняет указания США и Евросоюза, не прислушивается к мудрым советам Эммануэля Макрона.

В разговоре этих двух индивидов с когнитивным диссонансом лейтмотивом было два предложения: "Азербайджанская армия, на самом деле, проиграла Карабах, ибо оттуда массово уехали армяне" и "Запад раздавит и уничтожит Азербайджан, потому как Баку возомнил себя невазисимым, сильным и перспективным".

Так что же произошло, что так перевозбудились далласский старпер Манафов и ее хозяйка, капуцинка Османкызы?

... Комиссия по внешним отношениям Европарламента призвала Евросовет быть готовым к целевым и индивидуальным санкциям в случае любой военной агрессии со стороны Баку против территориальной целостности Армении.

Европарламентарии рекомендовали не ограничиваться политическим и военным окружением президента Алиева, учесть возможность прекращения импорта нефти и газа из Азербайджана.

Депутат Европарламента Ларс Патрик Берг выступил с письменным заявлением на эту тему.

В Европейскую комиссию также направлено письмо по вопросу нападения Азербайджана на Нагорный Карабах, среди подписавших - Ларс Патрик Берг. В письме содержится призыв к ЕС предпринять шаги по прекращению этнических чисток.

А глава подкомитета безопасности и обороны комиссии по внешним отношениям Европарламента Натали Луазо, всегда особо отличающаяся проармянской позицией, сказала: "В Нагорном Карабахе гуманитарная катастрофа, пришло время ввести санкции против Азербайджана".

Напомним, что 5 октября, во время сессионного заседания в Страсбурге, Европарламент призвал Евросоюз и входящие в его состав государства ввести санкции против членов правительства Азербайджана, которые несут - видите ли - "ответственность за нарушения режима прекращения огня и прав человека в Нагорном Карабахе".

Европейские депутаты утверждают, что "морально" Брюссель больше не может вести переговоры о партнерстве с Азербайджаном, который, по их мнению, перестал быть надежным и заслуживающим доверия партнером, нарушив нормы международного права. Однако эти высказывания в документе являются абсурдными и предвзятыми, а также направлены против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Предлагаем депутатам, которые якобы защищают культурное наследие в Карабахе, обратить внимание на действия Армении, которые включают уничтожение и фальсификацию культурного наследия на оккупированных территориях Азербайджана. Эти действия классифицируются международными конвенциями как преступление против человечности. Депутаты Европарламента должны требовать направления миссии ЮНЕСКО в Армению для расследования культурного геноцида, совершаемого против азербайджанского народа.

Безусловно, депутаты своими безответственными действиями создают препятствия мирному процессу между Баку и Ереваном, основанному на новых реалиях, возникших после исторической победы Азербайджана и полностью соответствующих международному праву.

Что касается призывов приостановить соглашение о сотрудничестве в энергетике между Азербайджаном и ЕС, наши европейские коллеги должны осознать, что угрозы и шантаж не приведут к конструктивным результатам в диалоге с Азербайджаном.

Кроме того, отмечаем, что бумаги, подготовленные Комитетом по внешним связям Европарламента, лишены юридической силы и веса. Баку также требует прекращения антиазербайджанской деятельности со стороны депутатов Европарламента. И все.

Действительно, все, господа - собрались кучка евродепутатов, решили погрозить пальчиками Азербайджану, произнесли грозные речи, выслали воздушные поцелуи Армении и все. Могут ли быть серьезные последствия от такого соберунчика или же документов, принятых там? Совершенно нет, и именно потому официальный Баку, простите за наш французский, плевать хотел на мнения холуев армянской диаспоры, официально именуемых "евродепутатами". Теперь, что касается статьи в Washington Post. В напечатанной "Редакционным советом" статье героизируются задержанные сотрудники Abzas Media, хотя люди, которые позиционируют себя представителями "независимых СМИ", и, которых якобы "угнетают" за "открытое высказывание своего мнения", как страус, зарывшийся головой в песок, будто не в курсе финансовых махинаций, которые происходят за их спинами. Напомним, что руководитель новостного портала Abzas Media Ульви Гасанлы, главный редактор Севиндж Аббасова и координатор проекта Магомед Кекалов, в отношении которых избрана мера пресечения в виде ареста в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 206.3.2 УК АР (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) по факту контрабанды денежных средств в крупном размере на территорию страны и проведения сомнительных финансовых операций, задержаны по вполне конкретным обвинениям. Эти лица наладили тесные связи и тайно сотрудничали со значительным количеством донорских организаций для совершения провокаций и реализации других незаконных действий под видом "поддержки демократического развития". Это Агентство США по международному развитию (USAID), "Национальный Фонд Поддержки Демократии" (NED), "Европейский фонд за демократию" (EED), Internews, FreedomNow, Глобальная сеть журналистов-расследователей (Global Investigative Journalism Network), "Американские советы по международному образованию" (American Councils for International Education), "Пражский центр гражданского общества" (PCSC) в Чехии, People in Need (PİN), EU4 Independent Media, Форум гражданского общества Восточного партнерства (EPCSF), "Нидерландский Хельсинкский комитет", "Норвежский Хельсинкский Комитет", Европейский фонд журналистики (Journalizmfund Europe), Новый фонд демократии (New Democracy Fund), Форум 2000, "Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов" и многие другие.

Они, создав учетные записи на платформах Signal и Protonmail, вели многочисленные переписки с представителями международных организаций с кодовыми именами Alex и Daisy на тему получения грантовых проектов и денежных средств, встречались с ними во время зарубежных поездок.

У Abzas Media нет платных подписчиков на свою продукцию, не внедрена также кодовая система для бесплатных читателей. То есть они предоставляют свою информацию абсолютно бесплатно. На сайте нет объявлений, рекламы, любых других элементов, приносящих прибыль нормальному СМИ...

В международных документах отмечается, что легитимными источниками СМИ являются реклама и объявления. Как национальные, так и международные стандарты не признают неясных источников финансирования СМИ. Для работы независимого средства массовой информации не менее 75% финансирования должно поступать именно от рекламы. Остальные 25% могут быть получены от продаж, подписок, пожертвований, грантов, поддержки учредителей и из других источников. Если ничего из этого нет, то за счет чего формируется финансовый источник Abzas Media?

Abzas Media напрочь не имеет прозрачных, транспарентных финансовых ресурсов. Если нет стабильного финансового источника, то откуда средства на аренду офисного помещения, фонд заработной платы сотрудников, обеспечение техническим оборудованием и другие расходы? Кроме того, Abzas Media выглядит более материально-технически и финансово обеспеченной, чем другие СМИ страны.

Простой вопрос - так чего же хотят от Азербайджана США и их сторонники на Западе? Ответ очень прост - повлиять на волю азербайджанского народа, нивелировать истинное значения победы нашего народа и освобождение земель от оккупации. Они намерены создать атмосферу недоверия между народом и государством, расколоть общество и превратить страну в зону социальной бифуркации. Они усиленно реанимируют армянскую армию, уничтоженную азербайджанскими вооруженными силами, и хотят заключить мирный договор на условиях побежденной Армении, а не победившего Азербайджана.

Блогерша с пониженной социальной ответственностью Севиндж Османкызы и ее клиентеллы, несущий поток сумрачного сознания, действуют именно указанным им установкам, говорят то, что им приказали.

Ведь кто платит таким отбросам, те и заказывают заунывную музыку.