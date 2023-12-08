Джейхун Байрамов обсудил с Марией Пейчинович-Бурич сотрудничество между Азербайджаном и СЕ

8 декабря 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Марией Пейчинович-Бурич.

Как сообщили в пятницу Day.Az в МИД, в ходе встречи были обсуждены вопросы повестки сотрудничества между Азербайджаном и СЕ, а также текущая ситуация в регионе.

"Министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил, что за время, прошедшее со вступления Азербайджана в Совет Европы, страна тесно сотрудничала с СЕ в сферах защиты прав человека, верховенства закона и развития демократии, присоединилась к ряду конвенций по этому вопросу, а также осуществила различные совместные программы.

Говоря о 4-м саммите глав государств и правительств стран-членов СЕ, состоявшемся 17 мая текущего года в городе Рейкьявик, министр Джейхун Байрамов отметил, что подобные встречи играют важную роль с точки зрения обсуждения возможностей расширения сотрудничества в рамках СЕ.

Отметив работу по текущему Плану действий между Азербайджаном и СЕ, стороны подчеркнули, что сотрудничество, в частности, в области совершенствования системы юстиции, развития медиа и по другим направлениям, дало плодотворные результаты.

Делегация во главе с генсеком СЕ была подробно проинформирована о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, масштабных восстановительно-строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, минной угрозе, создающей препятствия этой деятельности и безопасности наших граждан, реинтеграции армянского населения Карабахского региона, процессе нормализации азербайджано-армянских отношений. Говоря о факторах, обусловивших проведение антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском регионе в сентябре текущего года, министр Джейхун Байрамов отметил, что присутствие незаконных армянских вооруженных формирований на наших территориях являлось одной из самых больших угроз такого рода. Он отметил, что проведение вышеуказанных антитеррористических мероприятий локального характера сыграло важную роль в устранении препятствий установлению мира и безопасности в регионе. Представители ряда международных организаций, включая Совет Европы, посетившие регион после антитеррористических мероприятий локального характера, так же подтвердили, вопреки заявлениям Армении в рамках клеветнической кампании против нашей страны, отсутствие фактов насилия в отношении гражданского населения.

На встрече также обсуждались другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.

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