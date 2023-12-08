https://news.day.az/politics/1620547.html ЦИК назначила дату выборов Президента Азербайджана
ЦИК назначила дату выборов Президента Азербайджана
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила внеочередные выборы Президента Азербайджана на 7 февраля 2024 года.
Как сообщает Day.Az, решение об этом принял председатель ЦИК Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании возглавляемой им структуры.
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