Состоялась встреча вице-премьеров Азербайджана и России

В Москве состоялась встреча заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу правительства России.

Сообщается, что Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев рассмотрели актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, входящие в повестку работы Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.

Отмечается, что была подчеркнута положительная динамика развития торговли, подтверждающая эффективность двустороннего сотрудничества. В ходе встречи отмечено, что рост товарооборота между Россией и Азербайджаном в январе - октябре 2023 года составил 20% по отношению к аналогичному периоду 2022 года.

Стороны подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога, направленного на укрепление российско-азербайджанских отношений по всем направлениям сотрудничества.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!