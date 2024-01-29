Что за игру затеял Ереван вокруг карт минных полей?

В международных конвенциях записано много умных вещей, и если бы мир сегодня выполнял те нормы, которые сам же создавал, думаю, не было места ни войнам, ни террору, ни двойным стандартам.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Давайте посмотрим, что говорит Женевская конвенция о минах, заложенных во время военных конфликтов. Стороны конфликта обязаны регистрировать все заложенные мины и территории минирования, хранить эту информацию и в соответствие с ней после завершения войны делать все необходимое для защиты гражданского населения от опасности. Армения с самого начала заявила, что у нее нет карт минных полей, тем самым признавшись в нарушении положений конвенции. Потом эти карты откуда-то взялись, но оказались лишь на четверть соответствующими реальности. Армения только на словах выполняет свои обязательства, на деле же она вручает нам формуляры, содержащие недостоверную информацию.

Международное сообщество должно заставить Армению выдать карты минных полей - МИД Азербайджана

Международное сообщество должно заставить Армению выдать карты минных полей - МИД Азербайджана

Азербайджан неоднократно обращался к международным организациям по этому поводу, но воз и ныне там. Правда, армянская сторона временами делает вид, что этот воз движется. Но он движется опять же не в том направлении.

Последние заявления из Еревана касательно карт минных полей говорят о том, что Армения, как и всегда, превращает такие важные вопросы в торг. Трагедию людей, полученные ими увечья, потерянные жизни - все превращается в предмет спекуляций. Теперь армянские чиновники, в частности глава МИД Мирзоян говорят, что Армения готова предоставить некие новые карты минных полей. Что значит "новые"? И что это за карты, которые составляются путем опроса выехавших из Карабаха боевиков? Я человек военный и не могу себе представить, что будет составлено таким путем. Карты минных полей и сопутствующие документы составляются на месте, во время проведения минирования. Делается топографическая привязка к местности каждой мины, заложенной на этой территории. Через три года после окончания войны Мирзоян надеется путем опроса и сбора информации среди очевидцев и участников минирования задним числом составить достоверные карты минных полей? Хотя эта инициатива приветствуется сторонниками Армении как особо гуманный шаг, я остаюсь при своем мнении - большего абсурда мне слышать не приходилось

Армения ведет игры касательно карт минных полей - Джейхун Байрамов

Армения ведет игры касательно карт минных полей - Джейхун Байрамов

Если бы Мирзоян сказал, что они обнаружили карты в архивах каких-то военных частей, и эти формуляры будут переданы Азербайджану, надежда еще могла бы присутствовать. Но составление карт расположения мин таким путем, каким решили сделать это в Ереване... Можно заранее сказать, что эти карты будут бесполезны.

Карты минных полей находятся, как правило, в секретных войсковых частях и являются документами строгой отчетности. Они могут быть уничтожены только после того, как обозначенные на них территории будут разминированы. А то, что сейчас пытается делать армянская сторона, это просто торг.

Ереван почему-то молчит о картах минных полей, заложенных незаконными армянскими вооруженными формированиями уже после войны 2020 года. После войны армяне создавали посты по периметру размещения российских миротворцев, и эта территория усеяна минами, изготовленными после 2020 года. Некоторые мины обнаруживались при проведении мероприятий по освобождению высот Фаррух, Сарыгая и операции "Возмездие". Эти мины были выявлены и представлены представителям дипкорпуса. Это сотни мин, датированных послевоенным периодом. Армянская сторона молчит сегодня об этих минах так же, как и о тех, что были заложены оккупантами за тридцать лет оккупации.

Армения пытается шантажировать Азербайджан картами минных полей в Карабахе - ноябрьского разгрома было мало?

Армения пытается шантажировать Азербайджан картами минных полей в Карабахе - ноябрьского разгрома было мало?

За то, что на азербайджанских землях все еще остаются сотни тысяч армянских мин, несут ответственность и сепаратисты, и военно-политическое руководство Армении, и международные организации, принявшие нормы и правила, но ничего не делающие для их претворения в жизнь. Двойные стандарты, деление на "наших" и "ваших", безразличие к несоблюдению международных требований и норм, предвзятое и необоснованное отношение к тем или иным событиям сегодня поставило мир на грань третьей мировой войны. Посмотрите, все больше и больше стран втягиваются в конфликты и боевые действия. Последнее вопиющее решение, принятое против нашей делегации в ПАСЕ, лишний раз доказало, что все, что происходит в мире, происходит из-за двойных стандартов, из-за того, что мир не живет по принятым им же самим законам, а международные структуры являются лишь средством давления на страны. Это давление порождает новые конфликты, новые противоречия, новые войны и, соответственно, новые минные поля. 

Азербайджан всегда с уважением относился и относится ко всем международным нормам, в том числе касательно мин. Третий год он занимается разминированием освобожденных территорий. Уверен, что мы справимся с этой задачей. Мы очистим наши земли от мин, вернем на них жизнь. Однако минная угроза еще долго будет беспокоить нас и являться источником угрозы жизни наших граждан. Нет такого технологического решения, которое позволило бы полностью решить эту проблему на столь значительных территориях, минировавшихся в течение тридцати лет. Поэтому мы должны оставаться начеку и следовать соответствующим правилам и инструкциям. Только так мы сможем минимизировать последствия и избегать трагедий. Да хранит Аллах наш народ.

Лейла Таривердиева