Что за игру затеял Ереван вокруг карт минных полей?

В международных конвенциях записано много умных вещей, и если бы мир сегодня выполнял те нормы, которые сам же создавал, думаю, не было места ни войнам, ни террору, ни двойным стандартам.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Давайте посмотрим, что говорит Женевская конвенция о минах, заложенных во время военных конфликтов. Стороны конфликта обязаны регистрировать все заложенные мины и территории минирования, хранить эту информацию и в соответствие с ней после завершения войны делать все необходимое для защиты гражданского населения от опасности. Армения с самого начала заявила, что у нее нет карт минных полей, тем самым признавшись в нарушении положений конвенции. Потом эти карты откуда-то взялись, но оказались лишь на четверть соответствующими реальности. Армения только на словах выполняет свои обязательства, на деле же она вручает нам формуляры, содержащие недостоверную информацию.

Азербайджан неоднократно обращался к международным организациям по этому поводу, но воз и ныне там. Правда, армянская сторона временами делает вид, что этот воз движется. Но он движется опять же не в том направлении.

Последние заявления из Еревана касательно карт минных полей говорят о том, что Армения, как и всегда, превращает такие важные вопросы в торг. Трагедию людей, полученные ими увечья, потерянные жизни - все превращается в предмет спекуляций. Теперь армянские чиновники, в частности глава МИД Мирзоян говорят, что Армения готова предоставить некие новые карты минных полей. Что значит "новые"? И что это за карты, которые составляются путем опроса выехавших из Карабаха боевиков? Я человек военный и не могу себе представить, что будет составлено таким путем. Карты минных полей и сопутствующие документы составляются на месте, во время проведения минирования. Делается топографическая привязка к местности каждой мины, заложенной на этой территории. Через три года после окончания войны Мирзоян надеется путем опроса и сбора информации среди очевидцев и участников минирования задним числом составить достоверные карты минных полей? Хотя эта инициатива приветствуется сторонниками Армении как особо гуманный шаг, я остаюсь при своем мнении - большего абсурда мне слышать не приходилось

Если бы Мирзоян сказал, что они обнаружили карты в архивах каких-то военных частей, и эти формуляры будут переданы Азербайджану, надежда еще могла бы присутствовать. Но составление карт расположения мин таким путем, каким решили сделать это в Ереване... Можно заранее сказать, что эти карты будут бесполезны.

Карты минных полей находятся, как правило, в секретных войсковых частях и являются документами строгой отчетности. Они могут быть уничтожены только после того, как обозначенные на них территории будут разминированы. А то, что сейчас пытается делать армянская сторона, это просто торг.

Ереван почему-то молчит о картах минных полей, заложенных незаконными армянскими вооруженными формированиями уже после войны 2020 года. После войны армяне создавали посты по периметру размещения российских миротворцев, и эта территория усеяна минами, изготовленными после 2020 года. Некоторые мины обнаруживались при проведении мероприятий по освобождению высот Фаррух, Сарыгая и операции "Возмездие". Эти мины были выявлены и представлены представителям дипкорпуса. Это сотни мин, датированных послевоенным периодом. Армянская сторона молчит сегодня об этих минах так же, как и о тех, что были заложены оккупантами за тридцать лет оккупации.

За то, что на азербайджанских землях все еще остаются сотни тысяч армянских мин, несут ответственность и сепаратисты, и военно-политическое руководство Армении, и международные организации, принявшие нормы и правила, но ничего не делающие для их претворения в жизнь. Двойные стандарты, деление на "наших" и "ваших", безразличие к несоблюдению международных требований и норм, предвзятое и необоснованное отношение к тем или иным событиям сегодня поставило мир на грань третьей мировой войны. Посмотрите, все больше и больше стран втягиваются в конфликты и боевые действия. Последнее вопиющее решение, принятое против нашей делегации в ПАСЕ, лишний раз доказало, что все, что происходит в мире, происходит из-за двойных стандартов, из-за того, что мир не живет по принятым им же самим законам, а международные структуры являются лишь средством давления на страны. Это давление порождает новые конфликты, новые противоречия, новые войны и, соответственно, новые минные поля.

Азербайджан всегда с уважением относился и относится ко всем международным нормам, в том числе касательно мин. Третий год он занимается разминированием освобожденных территорий. Уверен, что мы справимся с этой задачей. Мы очистим наши земли от мин, вернем на них жизнь. Однако минная угроза еще долго будет беспокоить нас и являться источником угрозы жизни наших граждан. Нет такого технологического решения, которое позволило бы полностью решить эту проблему на столь значительных территориях, минировавшихся в течение тридцати лет. Поэтому мы должны оставаться начеку и следовать соответствующим правилам и инструкциям. Только так мы сможем минимизировать последствия и избегать трагедий. Да хранит Аллах наш народ.

Лейла Таривердиева