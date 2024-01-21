https://news.day.az/politics/1631102.html Международное сообщество должно заставить Армению выдать карты минных полей - МИД Азербайджана
Международное сообщество должно заставить Армению выдать карты минных полей - МИД Азербайджана
Мины, установленные Арменией, продолжают убивать азербайджанцев.
Об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в аккаунте в социальной сети "X", сообщает Day.Az.
Было отмечено, что сегодня в результате взрыва мины в Агдаме погиб еще один азербайджанец.
"После окончания 44-дневной войны число жертв мин достигло 342. Международное сообщество должно заставить Армению выдать карты минных полей", - отмечается в заявлении.
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