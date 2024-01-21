Мины, установленные Арменией, продолжают убивать азербайджанцев.

Об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в аккаунте в социальной сети "X", сообщает Day.Az.

Было отмечено, что сегодня в результате взрыва мины в Агдаме погиб еще один азербайджанец.

"После окончания 44-дневной войны число жертв мин достигло 342. Международное сообщество должно заставить Армению выдать карты минных полей", - отмечается в заявлении.

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