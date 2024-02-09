https://news.day.az/politics/1636001.html Сельчук Байрактар поделился публикацией в связи с открытием ангара для БПЛА "Akıncı" в Азербайджане - ФОТО
Сельчук Байрактар поделился публикацией в связи с открытием ангара для БПЛА "Akıncı" в Азербайджане - ФОТО
БПЛА "Akıncı" находятся в своем новом ангаре на братских землях.
Об этом говорится в публикации технического директора турецкой компании Baykar Сельчука Байрактара в соцсети, сообщает в пятницу Day.Az.
"Мы провели церемонию открытия и сдачи в эксплуатацию ангара для БПЛА "Akıncı" в Азербайджане. Пусть наш союз будет вечным", - говорится в публикации.
Отметим, что недавно построенные ангарные комплексы предназначены для размещения различных типов беспилотных летательных аппаратов, а также недавно принятых на вооружение ударных БПЛА "Akıncı" и других авиационно-технических средств.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре