В Ханкенди обнаружено оставленное армянами оружие

В Ханкенди найдено оружие и боеприпасы.

Как сообщили Day.Az в МВД, 12 февраля в городе Ханкенди были обнаружены и изъяты 12 автоматов разных марок, 10 винтовок разных марок, 3 пистолета, 10 гранат, 2 запала, 59 магазинов, 1381 патрон разных калибров и другие боеприпасы.

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