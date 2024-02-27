Армянка из Беларуси призвала убивать азербайджанцев

Армянская диаспора - это главный источник того зла, которое довлеет на идеологическом пространстве Армении. Все те провалы, которые потерпели наши соседи, связаны с преступной активностью диаспоры. Армяне диаспоры, спокойно и жирно живущие в других странах, не присутствовали на наглядных уроках, преподанных Армении Азербайджаном, и потому продолжают пребывать в националистическом дурмане. Ненависть, которая ведет и направляет армянскую нацию, в диаспоре находится в отфильтрованном от разумных сомнений состоянии. Это можно видеть по роликам, которые выставляет в соцсетях жительница Беларуси Белла Бабаханян. Судя по кадрам, эта дама побывала в Ереване и посетила могилу армянского изверга Андраника, в начале прошлого века зачищавшего территорию нынешней Армении от коренного - азербайджанского населения. Устроив геноцид, негодяй, как водится, уехал в Европу, потом в США, где и отправился к праотцам. В 1928 году он был торжественно похоронен на кладбище Пер-Лашез во Франции (где же еще), а в 2008 году не менее торжественно перевезен в Ереван на Ераблур.

Жительница Беларуси Бабаханян не просто посетила могилу кровавого "героя" армянского народа, но и произнесла на ней небольшую речь, гордо выставив эти призывы к насилию в соцсети. Главным мотивом спича была пещерная ненависть и горькое сожаление о том, что Андраник не вырезал всех азербайджанцев до одного и "не довел дело до конца".

Что ж, для правоохранителей Беларуси есть богатая пища для размышлений. И для действий, если статьи уголовного кодекса этой страны что-то значат.