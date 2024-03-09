Профессор Тулейнского университета о широком распространении неоколониализма

Осведомленность об исламофобии в США находится на очень низком уровне.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил профессор Тулейнского университета в Новом Орлеане Раймонд Казимер Тарас во время панельных дискуссий на международной научной конференции "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", проходящей в Баку.

"Мы выступаем против колониализма. Мы видим, насколько он получил широкое распространение. Общественность должна быть больше информирована о таких вопросах", - сказал он.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!