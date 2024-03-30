Армения собралась манипулировать Международным Уголовным Судом

Автор: Байрам Эльшадов

В Армении все еще пытаются найти рычаги давления на Азербайджан. Судя по нарративу, распространяемому некоторыми армянскими СМИ, ратификация Римского статута Международного Уголовного Суда (МУС) может стать маяком надежды для Армении. Ряд журналистов обратились в минюст страны с просьбой прокомментировать возможность подачи иска против Азербайджана. Однако, надежды армянской стороны являются лишь попыткой ухватиться за спасительную соломинку, так как Армения не сможет пойти на такой шаг в силу ряда причин.

В первую очередь, инициировать дело Армения не сможет из-за того, что в статье 11 статута указано: "Если какое-либо государство становится участником настоящего Статута после его вступления в силу, Суд может осуществлять свою юрисдикцию лишь в отношении преступлений, совершенных после даты вступления в силу настоящего Статута для этого государства...".

Конечно, государство может признать юрисдикцию МУС и до этой даты, что указано в той же статье. Однако это откроет дверь для расследования преступлений, которая совершила Армения. И это откроет для Армении значительное количество рисков, без гарантии того, что суд примет во внимание позицию Еревана в отношении обвинений против Баку.

И возникает еще один вопрос. А в чем, собственно, Армения будет обвинять Азербайджан? Список нарушений, который может рассмотреть МУС весьма ограничен. И Ереван, если решится на столь дерзкий шаг, должен будет серьезно постараться, чтобы "подогнать" свою жалобу под юрисдикцию МУС.

Еще одна проблема, возможно связанная с отсутствием понимания Римского статута заключается в том, что Международный Уголовный Суд не имеет юрисдикции рассматривать дела против государств. В статье 25, п.1 сказано следующее: "Суд обладает юрисдикцией в отношении физических лиц в соответствии с настоящим Статутом". В п.4 той же статьи отмечается, что "Ни одно положение в настоящем Статуте, касающееся индивидуальной уголовной ответственности, не влияет на ответственность государств по международному праву".

Все это показывает, что стремление Армении использовать МУС в качестве инструмента давления на Азербайджан не имеют под собой юридического основания. Помимо этого, инициирования дела против Азербайджана может привести к остановке каких-либо дискуссий о будущем мире, так как не соответствуют духу мирных переговоров.

Таким образом, подобные намерения могут привести к потерям при отсутсвии перспективы какого-либо выигрыша для Армении. Есть ли необходимость в этом и является ли это рациональным? Текущая ситуация Армении, как и анализ бывших решений страны, указывает на то, что большинство проблем Ереван создал себе из-за того, что пытался максимизировать свой выигрыш, когда необходимо было минимизировать потери. И судя по тому как Армения намеревается использовать МУС, история может повториться.