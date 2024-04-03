https://news.day.az/politics/1649390.html США намерены расширять сотрудничество с Азербайджаном - Энтони Блинкен
США намерены расширять сотрудничество с Азербайджаном - Энтони Блинкен
США намерены расширять сотрудничество с Азербайджаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 3 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Коснувшись обсуждений, проведенных с Президентом Ильхамом Алиевым в феврале этого года в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, Энтони Блинкен подчеркнул, что его страна намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном в различных сферах. Он также отметил контакты делегаций двух стран в рамках СОР29.
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