США намерены расширять сотрудничество с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 3 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Коснувшись обсуждений, проведенных с Президентом Ильхамом Алиевым в феврале этого года в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, Энтони Блинкен подчеркнул, что его страна намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном в различных сферах. Он также отметил контакты делегаций двух стран в рамках СОР29.