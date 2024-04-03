Автор: Эльчин Алыоглу

Главный редактор Milli.Az

Официальный Баку никогда не получал такой безусловной поддержки со стороны Брюсселя и Вашингтона, как Ереван.

Хотя Азербайджан на протяжении почти 30 лет являлся жертвой вооруженной агрессии, оккупации и этнических чисток, и даже несмотря на 4 резолюции Совета Безопасности ООН, требующие немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил Армении, он ни разу не получил этой формы безоговорочной поддержки со стороны ЕС и США.

Вместо установления мира и стабильности на Южном Кавказе совместная конференция ЕС-Армения-США, которая пройдет 5 апреля в Брюсселе, приведет к дальнейшей эскалации напряженности, усилению реваншистских намерений Армении, формированию рисков с новыми вызовами из-за на поддержки Запада опасных планов быстрого вооружения армянской армии.

Официальный Баку неоднократно заявлял, что обеспокоен тем, что на встрече, которая пройдет в Брюсселе, будет обсуждаться вопрос военной поддержки Еревана, а также планы Парижа по милитаризации Армении.

В заявлении МИД Азербайджана по этому поводу говорится: "Поводом для беспокойства является кампания, продвигаемая Францией, направленная на милитаризацию Армении и новые обещания о более крупных военных поставках (включая смертоносные и наступательные виды оружия). Другой член ЕС, Греция, недавно сделала заявления об углублении военного сотрудничества с Арменией.

С тех пор эта миссия активно использовалась как инструмент антиазербайджанской пропаганды. Кроме того, с присоединением Канады к миссии ЕС она получила статус де-факто миссии НАТО. Эти шаги также сопровождаются заявлениями, называющими миссию ЕС сдерживающим фактором и создающими иллюзию возможного вмешательства Азербайджана без каких-либо оснований.

Азербайджанская сторона неоднократно выражала свою позицию относительно определенных подходов и деятельности Евросоюза, особенно некоторых его государств-членов, в отношении региона Южного Кавказа.

В Вашингтоне понимают, что Брюссельская конференция, а точнее, встреча США-ЕС-Армения, которая включает в себя "тотальную поддержку" Армении, чтобы премьер-министр Никол Пашинян полностью поверил в полученные от Запада обещания, беспокоит Баку.

Госсекретарь Энтони Блинкен, который возглавит делегацию США в Брюсселе, позвонил сегодня Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Энтони Блинкен сообщил, что получил информацию о том, что трехсторонняя встреча США, Евросоюза и Армении 5 апреля вызвала обеспокоенность азербайджанской стороны, и считает важным внести ясность в этот вопрос, поговорив с Президентом Ильхамом Алиевым.

Госсекретарь отметил, что основной сутью упомянутой встречи будет экономическое развитие Армении.

Президент Ильхам Алиев отметил, что, по имеющейся у него информации, решаются такие вопросы, как военная поддержка Армении и проведение совместных военных учений, создание военной инфраструктуры в приграничных с Азербайджаном районах, вооружение Армении по принципу Европейского мирного механизма В процессе подготовки к трехсторонней встрече также обсуждались вопросы Евросоюза и за счет бюджета США. Глава государства подчеркнул, что подобные антиазербайджанские шаги, в том числе политика вооружения Армении со стороны Франции, поощряют гонку вооружений в регионе и приведут к провокациям.

В ходе телефонного разговора Энтони Блинкен подчеркнул, что встреча 5 апреля не была направлена ​​против Азербайджана.

Также глава нашего государства подчеркнул, что обвинения, выдвигаемые на Западе о том, что Азербайджан намерен напасть на Армению, совершенно беспочвенны.

... Э.Блинкен - опытный дипломат, и, используя казуистические выражения, он говорит: "Брюссельская встреча не против Азербайджана".

Не так.

Прежде всего, если США действительно хотят мира и стабильности на Южном Кавказе, то почему Э. Блинкен вообще не отреагировал?!

Ведь Э.Блинкен и Вашингтон вообще не знали, что Азербайджан верен декларации, принятой на Пражской встрече в 2022 году, и Алма-Атинской декларации.

Кроме того, непрозрачная подготовка, неинклюзивный характер трехсторонней встречи США, Евросоюза и Армении, которую планировалось провести 5 апреля, и тот факт, что она не была перенесена, несмотря на справедливые комментарии Азербайджана, приведет не к миру и сотрудничеству на Южном Кавказе, а к созданию разделительных линий и, как следствие, напряженности.

План политической, экономической, военной и гуманитарной помощи Еревану с целью ускорения интеграции Армении в евроатлантическое пространство планируется утвердить на встрече премьер-министра Армении 5 апреля в Брюсселе. Никол Пашинян, госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В то же время ожидается согласование между странами-членами СНГ беспрецедентного документа - сотрудничества в сфере безопасности между Арменией и Западом.

Так, в сфере сотрудничества в киберпространстве стороны планируют запустить формат кибердиалога США-Армения и ЕС-Армения. Этот формат также станет площадкой для регулярных консультаций по киберугрозам и вопросам защиты критической инфраструктуры. С помощью своих западных партнеров Ереван намерен усилить возможности групп, оперативно реагирующих на компьютерные инциденты. Этот шаг фактически может привести к передаче контроля над Интернетом и ИТ-инфраструктурой Армении ее западным партнерам. В то же время в борьбе с гибридными и киберугрозами европейцы предложат Еревану сотрудничество с Европейской оперативной рабочей группой по стратегическим коммуникациям - "СТРАТКОМ".

"Значительным достижением" брюссельской встречи станет выделение дополнительных финансовых ресурсов со стороны США и Евросоюза для оказания бюджетной поддержки Армении, чтобы Ереван мог справиться с экономическими и социальными последствиями ограничительных мер России. В частности, западные партнеры намерены предоставить Армении беспрепятственный доступ к товарам и услугам первой необходимости, а также стратегическим потребительским товарам, одновременно поддерживая усилия правительства Армении по смягчению рисков низкой ликвидности и высокой инфляции. В целях улучшения финансовой стабильности Армении ожидается обсуждение вариантов экстренного списания внешнего долга Еревана или его реструктуризации. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств на традиционных рынках сбыта ЕС планирует пересмотреть положения о квотах на армянскую сельхозпродукцию, как и в Украине.

США и ЕС готовы помочь Армении создать стратегические запасы топлива для обеспечения энергоснабжения в кризисных ситуациях. Планируется создать специальный фонд помощи для реализации программы энергоэффективности путем модернизации электросетей Армении и использования энергосберегающих технологий.

Ожидается, что будет достигнута договоренность об оказании помощи Армении в вопросах диверсификации поставок энергоносителей и снижения зависимости от России. Таким образом, начнется реализация плана по согласованию Армении с Западом, аналогичного плану, реализованному после "революции роз" в Грузии.

Наибольший интерес представляют планы военного сотрудничества и военной помощи Армении со стороны США и ЕС, включая передачу передовых военных технологий и систем вооружения, планы по увеличению количества программ подготовки и учений для армянской армии.

В частности, для удовлетворения военных потребностей Армении ЕС в настоящее время обязуется использовать механизмы Европейского фонда мира (EPF), который является основным инструментом финансирования военной поддержки Украины в войне с Россией.

По итогам встречи будет согласован план обеспечения армянской армии передовой военной техникой и технологиями в рамках американской программы иностранного военного финансирования. На начальном этапе США планируют оснастить Армению современными системами борьбы с дронами и ПВО. В рамках программы Международного военного образования и подготовки США будут запланированы мероприятия по обучению и повышению квалификации армянских военнослужащих в американских военно-учебных заведениях.

Американцы обещают помочь в сфере профессиональной подготовки младших офицеров армянской армии. Кроме того, ожидается увеличение количества совместных американо-армянских учений с целью повышения уровня боеспособности и взаимодействия армянских воинских частей с ВС США. В будущем США будут обеспечивать подготовку сил специальных операций Армении, особенно специального подразделения СНБ Армении, которое якобы было создано с целью "организации охраны международных коммуникаций, проходящих через территорию Армении".

Планы по налаживанию тесного сотрудничества между спецслужбами Армении и западными партнерами можно увидеть в планируемом диалоге между "Фронтексом" (Европейское агентство пограничной и береговой охраны ЕС) и армянскими пограничниками, входящими в состав Службы национальной безопасности Армении. Кроме того, ожидается, что совместные усилия Брюсселя и Еревана обеспечат долгосрочную деятельность миссии ЕС в Армении и расширят ее возможности.

По итогам встречи в Брюсселе стороны начнут работать над выводом двусторонних отношений США-Армения на уровень стратегического партнёрства, а также ускорят принятие новой расширенной программы сотрудничества между ЕС и Арменией. В этом смысле Брюссель и Ереван планируют начать регулярные консультации по вопросам безопасности и обороны.

По данным близкого к французской разведке медиа-ресурса "Intelligence Online", Пентагон уже приступил к реализации планов по оказанию военной помощи Еревану через частные военные компании. В частности, по данным издания, субподрядчик Минобороны США из Вирджинии Culmen International Group уже работает над адаптацией военной инфраструктуры Армении к стандартам НАТО. Эта компания консультирует Министерство обороны Армении по вопросам стратегического планирования и поддержки, закупок вооружений и налаживания логистических цепочек поставок. Компании было поручено обеспечить переход армянской армии от "советской модели" к "западным стандартам". Сценарий, воплощенный Западом, повторяется в Украине. Так, частные военные компании (ЧВК), связанные с Пентагоном, изначально обучали украинскую армию.

Таким образом, происходит "украинизация" Армении - опасная игра, способная создать дисбаланс в регионе, вызовет острую реакцию Москвы и Тегерана, а также Баку и Анкары, внимательно наблюдающих за происходящим, и приведет к созданию новых разделительных линий на Южном Кавказе.

Также очевидно, что основными объектами происходящих процессов являются не только Азербайджан, но и Иран, Россия и Турция.

Парадоксальное молчание Ирана о своих красных линиях на Южном Кавказе, а также постоянное и геометрическое увеличение количества западных военных на территории Армении диктуют необходимость активизации официального Тегерана.

Хотя бы потому, что новая геополитическая игра, которую Запад затеял в нашем регионе, и геостратегический сценарий, который он пытается реализовать, аналогичен составляющей начального этапа Третьей мировой войны, части нового формата передела ресурсов в рамках нового мирового порядка.

Запад "можно" понять: "статус-кво" на протяжении 30 лет, когда 20 процентов территорий Азербайджана находились под оккупацией, полностью устраивал Вашингтон, Брюссель и Париж.

Однако Президент Ильхам Алиев разрушил этот гнусный региональный подход неоимпериализма, разрушил реалии, десятилетиями основанные на политике двойных стандартов, и сформировал новые геополитические реалии.

Запад с этим не согласен, поэтому пытается оказать давление на Азербайджан по всем направлениям.

После войны в Украине, Грузия, как и Иран, не должна молча реагировать на деструктивные действия Запада, желающего сформировать второй фронт против России на Южном Кавказе, а должна поддержать объективную позицию Баку.

Россия, естественно, продемонстрирует свою активную позицию в отношении процессов в Армении, поскольку Москва извлекла урок из процессов, связанных с Украиной. Если Россия будет вести себя так же, как в Украине, она попрощается с Южным Кавказом.

Что касается Армении, то в результате политики Никола Пашиняна армян ждет судьба Украины, Сирии и Йемена.

Независимо от того, что произойдет, в каком направлении будут направлены процессы, Азербайджан не допустит возникновения нового конфликта на Южном Кавказе, разгорания конфликта и "военного возрождения" Армении ответным огнем.

Это наша твердая и окончательная позиция.