Скандинавский Расмус разбушевался: сколько вы стоите, убогие?

Автор: Эльчин Алыоглу

Главный редактор Milli.Az

Невежество не столь позорно, как необычно большое количество пальцев на руке. Точно так же, как нет естественной необходимости в наличии ста пальцев, кажется, нет и такой необходимости в полном понимании тайны природы вещей.

Не считающая себя невеждой в медиапространстве "The Insider" преподносится как интернет-издание, специализирующаяся на "журналистских расследованиях, фактчекинге и политической аналитике".

"Редакция издания распределена по миру. Главный редактор - Андрис Янсонс", - пишет "The Insider" о себе.

И тут же добавляет: "Важным источником финансирования The Insider являются регулярные пожертвования, поэтому мы призываем всех, кто хочет поддержать наше издание, подписываться на регулярные донейты".

Именно те самые "регулярные донейты" стали причиной оголтелой пиар-кампании против Азербайджана. А одним из самых активных участников клеветнического бурлеска является никто иной, как Расмус Канбек, журналист шведского "Blankspot".

Если ввести в поисковой системе Google название издания, то среди многих сотен тысяч результатов на третьем месте - наша страна.

"Blankspot" опубликовал десятки статей и "репортажей" про Азербайджан, все они без исключения являются провокационными, фейковыми или лживыми.

Автор многих статей опять же Расмус Канбек, который неоднократно незаконно посещал находившиеся на тот момент под армянской оккупацией азербайджанские территории.

И получал он "донейты" от бывшего посла Армении в Швеции, Дании и Норвегии Александра Арзуманяна.

Именно А.Арзуманян, после получения соответствующего задания от Службы Национальной Безопасности (СНБ) Армении, сблизился с Р.Канбеком, и обещал ему щедрые "донейты" за "расследования, репортажи и статьи" про нашу страну.

Непосредственное финансирование же "трудов неправедных" Канбека взял на себя владелец шведской компании "GN Tobacco Sweden" Геворг Налбандян.

Ярый тюркофоб и исламофоб Р.Канбек никогда не скрывал своего общения с мультимиллионером Налбандяном и даже гордился тем, что на "добровольно-договорной основе" выполняет для него "определенные задачи". В частности, стало известно, что Налбандян заказывает у журналиста не менее двух антиазербайджанских публикаций ежемесячно, оплачивает слежку за деятельностью посольства Азербайджана в Швеции и оказание давления на партнеров азербайджанского дипломатического представительства.

"Шведский социальный антрополог, журналист", как сам себя представляет Р.Канбек, теперь также начал публиковаться в "The Insider". Точнее, не брезгующая никакими "донейтами" редакция "The Insider" привлекла ангажированого донельзя и продажного стокольмского журналиста для "совместной деятельности", результатом чего стали анти-азербайджанские публикации с полным отсутствием не только логики, но и основных принципов журналистики.

Например, в своей последней статье "Икорная дипломатия. Как Азербайджан лоббирует свою политику в Европе и избегает санкций" Р.Канбек якобы "раскрывает" лоббистскую деятельность официального Баку.

"5 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян встретится с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном. На этом фоне Азербайджан резко усилил антизападную риторику, угрожая Армении нападением и обвиняя в эскалации ее "защитников". До сих пор Баку, несмотря на то, что Азербайджан по уровню гражданских и политических свобод не сильно отличается от Ирана, России и Беларуси, продолжает успешно избегать международных санкций. Этническая чистка в Нагорном Карабахе не привела ни каким последствиям, кроме, разве что лишения полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ", - пишет Р.Канбек.

Автор требует применения самых жестких мер против нашей страны: "Каких красных линий не хватает Евросоюзу, чтобы ввести санкции?"

По его мнению, оказывается, все дело в азербайджанском нефти и газе.

Но Р.Канбеку не надо понять, что Европейский Союз, несмотря на все гневные филиппики некоторых европолитиков и истеричные сессии в ПАСЕ, склонна рационально и прагматично оценивать реалии.

Напомним, что основной торговый маршрут из ЕС в Восточную Азию пролегает через Суэцкий канал и Аденский залив у южной оконечности Аравийского полуострова. В ситуации нестабильности, вызванной нападениями хуситов на грузовые суда при поддержке Ирана, выросла актуальность обходного маршрута - подальше от полуострова Сомали.

От более раннего плана проложить маршрут через Россию начали постепенно отказываться с 2014 года, a в 2022-м, с началом полномасштабных боевых действий в Украине, он потерял остатки жизнеспособности из-за санкций.

Азербайджан же стал воротами в так называемый Средний коридор по терминологии Всемирного банка - он же Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). ТМТМ планируется использовать как альтернативу маршруту через Суэцкий канал. Всемирный банк призывает инвесторов расширять среднеазиатский транспортный путь, который пролегает через Каспийское море, Южный Кавказ и Чёрное море в Европу. И Азербайджан выступает в роли очень значимого транспорного узла.

Торговля осуществляется не только с востока на запад, но и с севера на юг. Торговый путь из России в Индию, пролегающий через Азербайджан, Иран и Пакистан, предоставляет России обширные возможности по диверсификации экспорта. В последние годы отношения Москвы с Азербайджаном стабильнее, чем с Арменией и Грузией. Кроме того, его равнинный ландшафт благоприятнее для транспортировки грузов, чем горный рельеф соседних государств.

Что же касается целей, которые Азербайджан преследует в лоббировании, то наиболее точно они были сформулированы в уставе Азербайджанского европейского общества (TEAS). В 2014 году TEAS описала свою деятельность очень просто и конкретно: продвижение Азербайджана как современной страны с бескрайними возможностями для бизнеса, повышение осведомленности о конфликте в Нагорном Карабахе, и поощрение помощи Родине со стороны азербайджанской диаспоры.

Хотя TEAS и закрыли в 2018 году, организация успела набрать немалый вес. Помимо национальных представителей в ПАСЕ, общество работало с аналитическими центрами, журналистами и другими влиятельными лицами.

Лоббизм - это процесс воздействия на принятие решений общественных или государственных институтов путем представления интересов группы людей или организаций. Она может происходить как на уровне гражданского общества, так и на государственном уровне.

В основе лоббистской деятельности лежит представление интересов. И интересы нашей страны могут быть связаны с различными аспектами жизни общества, включая экономические, социальные, экологические и т.д.

Однако возникает миф о том, что государственные структуры Азербайджана сами активно занимаются лоббизмом в своих интересах, используя для этого налоговые средства и ресурсы, предназначенные для общественных нужд. Этот миф, точнее, нарратив в западных СМИ часто используется для атак на Баку для подрыва доверия к государственным институтам Азербайджана.

При ближайшем рассмотрении, обвинения в государственном лоббизме обычно недостаточно обоснованы. Вместо того, чтобы видеть это как лоббистскую деятельность, следует рассматривать это как неотъемлемую часть функционирования государственных структур.

Во многих странах законодательный процесс включает в себя обширные консультации с различными экспертами и заинтересованными сторонами, включая как бизнес-сектор, так и представителей гражданского общества. Это не означает, что государство просто "слушает" лоббистов. Напротив, оно собирает мнения и предложения, чтобы сформировать более комплексное и информированное решение.

Государственные органы часто выступают в защите национальных интересов в международных отношениях.

Например, переговоры по торговым соглашениям или договорам о безопасности могут включать активное лоббирование интересов своей страны. Однако это необходимо для обеспечения благополучия нации и ее граждан.

Лоббирование, как механизм взаимодействия различных интересов в обществе, играет важную роль в формировании государственной политики. Понимание его легитимности и прозрачность в его практике способствуют более эффективному и ответственному принятию решений в интересах общества.

Лоббирование Азербайджаном своих государственных интересов медиа-ресурсами Запада почему-то преподносится как "темное искусство" политического вмешательства. Хотя лоббирование, или продвижение определенных интересов, является легитимным актом политического участия, обеспечивая разнообразным заинтересованным сторонам доступ к процессу разработки и реализации государственной политики. Такой инклюзивный процесс, учитывая множество интересов, способствует более информированному и оптимальному принятию решений.

Традиционно лоббирование определяется как коммуникация с должностным лицом с целью влияния на принятие законов, политических, регуляторных или административных решений. Важно отметить различие между лоббированием и коррупцией. Лоббирование исключает незаконные и нелегитимные действия, такие как взятки, и обычно направлено на изменение или разработку политики, в то время как коррупция нацелена на личную выгоду за счет злоупотребления властью.

Так, где же личная выгода государственных чиновников, политиков, депутатов, общественных деятелей Азербайджана, а также поддерживающих транспарентные стремления Баку западных политиков? В чем выгода, или же "коррупционная составляющая", о чем непрестанно твердят некоторые западные, и иже с ними, находящий у западной кормушки "либерастические" российские СМИ вроде "The Insider"?

Бутылка азербайджанского коньяка или маленькая порция каспийской черной икры являются "взятками с особо крупных размерах"?

Или финансирование фирм, групп и организаций, занимающихся лоббизмом на вполне законной, легитимной основе - это и есть "незаконные деньги"?

Конечно, давайте рассмотрим несколько фактических примеров, которые могут подтвердить, что обвинения Азербайджана в государственной лоббизме не имеют под собой достаточных оснований:

В США законотворческий процесс часто включает активное участие лоббистов от различных групп и организаций.

Однако, фактически, законодатели обязаны публиковать информацию о встречах с лоббистами и о полученных пожертвованиях. Это обеспечивает прозрачность процесса и предотвращает скрытые сделки.

В многих странах существуют механизмы контроля за властью, такие как независимые суды или аудиторские органы, которые следят за действиями правительства и обеспечивают прозрачность и ответственность. Эти органы являются важным фактором в предотвращении злоупотреблений властью или недопущении лоббирования в ущерб интересам общества.

Таким образом, обвинения в государственной лоббизме, как правило, являются упрощением сложного процесса принятия решений и взаимодействия различных интересов в обществе. Вместо того, чтобы видеть это как проблему, следует стремиться к более открытому и прозрачному участию гражданского общества в процессе принятия решений, чтобы обеспечить, что интересы всех сторон будут учтены.

Господа, каждый (!) гражданин и организация имеют право на лоббирование, что способствует контролю за действиями избранных политиков и предложению решений в интересах групп, которые они представляют. Если лоббистская деятельность прозрачна, а лоббисты представляют широкий спектр общественных интересов, это помогает государству принимать более взвешенные решения, от которых выигрывает все общество.

Безусловно, в Европейском союзе лоббирование подпадает под различные формы регулирования. В некоторых странах, таких как Эстония, Греция и Люксембург, отсутствует законодательное регулирование, в то время как в других применяется саморегулирование через ассоциации. Важно отметить, что Еврокомиссия обязательно публикует данные о встречах своих чиновников с лоббистами, повышая прозрачность и открытость процесса.

... Бывший генсек НАТО и экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен, например, является типичным и ярчайшим примером меркантилизации донельзя политики, когда фраза "политика есть грязная деятельность" оказывается полностью оправданной. После ухода с поста генсека НАТО Расмуссен, недолго думая, учредил консалтинговую фирму "Rasmussen Global", и далее, бросился зарабатывать, в том числе и благодаря связям с армянами.

Например, именно после получения заказа из Еревана он организовал "Сеть друзей Армении", где ныне подвизываются экс-премьер Словакии Микулаш Дзуринда, бывший премьер-министр Польши Влодзимеж Чимошевич, депутат Национальной ассамблеи Франции и председатель парламентской группы дружбы с Арменией Анн-Лоранс Петель, депутат Сейма Литвы и председатель парламентской группы дружбы с Арменией Раймундас Лопата, бывший европейский комиссар по вопросам расширения и политики соседства Штефан Фюле, депутат немецкого Бундестага Дитмар Нитан, а также иные "добровольные и бескорыстные поклонники Армении".

Сотни тысяч долларов, выплаченных ушлому Расмуссену, а также "дары" и "мелкие презенты" в виде десятков тысяч евро наличными, переводами на банковские счета, оплата отдыха на фешенебельных курортах, выплаты за баснословно дорогие круизы - все это не является грязным лоббингом?

По мнению Р.Канбека и публикующего его пасквили "The Insider" - нет, ибо те деньги армянские, ушедшие на оплату старых демократов до мозга костей и апологетов Армении.

И эти люди, издания, авторы будут нам говорить о демократии, принципиальности, честности, транспарентности и следования букве закона?

С каких пор воры, лжецы, аферисты и продажные борзописцы стали светочами законности, что мы не узрели из вознесение на скособоченный алтарь евродемократии, господа?