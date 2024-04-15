Шведский депутат-антиисламист помешался на любви к Армении

Автор: Байрам Эльшадов

Член парламента Швеции Эрик Хеллсборн явно помешался на любви к Армении. Только вдумайтесь: уже третий раз с начала апреля шведский парламентарий вспоминает о стране, которая находится за тридевять земель. А ведь еще только половина месяца прошла. То ли еще будет.

На этот раз новоиспеченный любитель армян выразил надежду, что в будущем Европа будет рассматривать Армению как часть европейской культурной семьи и западной демократической цивилизации. В этом контексте он особо отметил состоявшуюся 5 апреля в Брюсселе встречу высокого уровня Армения-ЕС-США.

Если рассматривать общность армянской и западной "демократии", то на ум приходит разве что полицейский беспредел, избиение и проявление отношения, унижающее честь и достоинство человека. В том же Париже, ныне гордо именующий себя союзником Еревана, полицейский в прошлом году застрелил в машине 17-летнего подростка во время проверки его документов. Да и в Армении происходит ровно то же самое, где силовики получают добро от правящей верхушки совершать репрессии в отношении как оппозиционеров, так и неугодных граждан.

Но шведский депутат останавливаться на этом не собирался и продолжал петь дифирамбы Армении, с рук которой щедро кормится. Как сообщил Хеллсборн, в феврале этого года в письме на имя министра иностранных дел Швеции Тобиаса Биллстрема он предложил обсудить вопрос введения санкций против Азербайджана "в случае продолжения азербайджанской агрессии в отношении Армении". И здесь можно только улыбнуться. Поскольку скандинав очень неумело пытается навесить ярлык "агрессора" на страну, которая сама же и подверглась агрессии около 30 лет назад со стороны государства, которое Хеллсборн выставляет в качестве "жертвы". И такое заявление человека, занимающего столь высокую должность, вызывает мягко говоря удивление.

Помимо желания урвать побольше денег у армянского лобби у шведского парламентария есть еще одна причина раз за разом нагонять антиазербайджанские нарративы. Дело в том, что Эрик Хеллсборн уже долгое время является ярым антиисламистом. Еще будучи членом Миграционного суда Швеции, Хеллсборн попытался оправдать самую страшную трагедию в истории Норвегии, когда националист Андерс Брейвик устроил массовый расстрел в молодежном лагере и убил 77 человек. Тогда Брейвик объяснил свое преступление желанием начать войну против исламизации Европы и Хеллсборн выразил солидарность с ним. Что вызвало бурю негодования в шведском обществе, где была создана петиция за увольнение Хеллсборна.

Но и это был не первый случай, когда Эрик Хеллсборн проявлял расизм. Ранее он поделился в личном блоге книгой о нацисте, который расстреливает иммигрантов, евреев и политиков. "Хорошее развлечение", - так Хеллсборн подписал свою публикацию.

В 2010 году Эрик Хеллсборн и вовсе оскорбил чувства верующих мусульман, призвав их "держаться подальше от городов Швеции".

Вот такие у армян нынче сторонники...