В Ханкенди обнаружена крупная партия оружия и боеприпасов

Сотрудники полиции в рамках комплексных мероприятий в очередной раз обнаружили в городе Ханкенди оружие и боеприпасы.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в частности, были обнаружены и изъяты 7 автоматов, 2 ружья, пистолет, 6 ручных гранат, 5 запалов для ручной гранаты, 1 348 патронов различного калибра, две рации и т.д.

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