Опьяненная многолетними успехами во внутренней и внешней политике, французская элита сегодня испытывает беспокойство, ведь Франция под руководством Эмманюэля Макрона не живет в лучшем состоянии. Особенно внимание привлекает поведение президента, который демонстрирует свою неуверенность на публике. Все усилия республики направлены на восстановление имиджа и возвращение утраченного влияния и уважения.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье Ф.Эндрю Вольфа-младшего, отставного подполковника ВВС США, опубликованной на сайте Eurasia Review.

"Багеты, круассаны, Эйфелева башня, вино и сыр - клише, которыми нельзя жить вечно. Реальность ничем не заменить, и французам необходимо увидеть её. Вот заголовок недавней статьи, описывающий неуверенность президента: "Италия осуждает отчаявшегося Макрона за опасную риторику в отношении российско-украинской войны". В этой статье приводятся слова заместителя председателя Совета министров Италии Маттео Сальвини: "Посылать итальянских солдат воевать за пределами границ ЕС? Следовать навязчивым идеям какого-то опасного и отчаявшегося европейского лидера вроде Макрона? Нет, спасибо".

В настоящее время Французская Республика, в том числе и благодаря своему текущему президенту, оказывается в более сложном положении по сравнению с предыдущими годами. Франция потеряла способность оказывать влияние на геополитическую обстановку. За последние десятилетия прежнее влияние Парижа в мировой геополитике ускользнуло. В рамках ЕС Франция уступила Германии ведущие позиции - как экономические, так и политические. Фактически она отказалась от принципов, необходимых для своего внутреннего развития. По-видимому, она сделала ставку на военные расходы и, возможно, рассматривает возможность вмешательства на территории Украины. Это означает, что налоговые доходы будут направлены на поддержку военных и внутренних потребностей Украины, а не французской экономики", - пишет Вольф-младший.

По его словам, бюджетный дефицит продолжает увеличиваться, а экономика остается в стагнации, что приводит к росту государственного долга и снижению уровня жизни. Иными словами, затянувшийся кризис во Франции достиг точки, где отсутствие политической воли для решения насущных проблем переросло в кризис идентичности. Это вызывает неуверенность, которая может дестабилизировать французское общество. Похоже, что французы оказались в состоянии, похожем на паралич, охвативший политическую систему страны.

"Неуверенность, проявляемая французским президентом, является лишь отражением общего застоя в политической жизни Франции. Кроме того, его фигура на посту главы государства резко контрастирует с такими лидерами прошлого, как Шарль де Голль и Франсуа Миттеран. Нужно вернуться на 20 лет назад, чтобы найти момент, когда Париж в последний раз стремился выйти из-под влияния США и принять важное решение самостоятельно. В 2003 году Франция выступила против планов США по вторжению в Ирак. Французская дипломатия под руководством премьер-министра Доминика де Вильпена успешно создала коалицию с Германией и Россией, лишив американскую инициативу международной легитимности. Однако с тех пор Франция подчинилась Германии и находится под влиянием США", - считает автор.

Эндрю отметил также несколько факторов, которые привели к ослаблению позиций Франции.

Во-первых, политическая система Пятой Республики утратила свою эффективность в управлении изменениями во французском обществе. Страна потеряла контроль над важными экономическими рычагами. Участие в Европейском едином рынке и, особенно, введение евро способствовали тому, что политические решения всё чаще принимались в Брюсселе, а не в Париже. Франция больше не является центром Европы, и Европа больше не занимает центральное место в мире. Французская Республика утратила своё место среди великих держав.

"Неуверенность человека, находящегося в Елисейском дворце, отражает кризис, в котором оказалась Франция. Парижу, кажется, не хватает решимости и силы воли, чтобы найти выход из сложившейся ситуации.

Европейская внешняя политика и военные потрясения первой половины прошлого века ослабили Францию, сделав её зависимой от США до унизительного уровня - ситуации, которую французы традиционно презирают. Даже сейчас, в отличие от других западных и северных европейцев (например, стран Балтии, Бельгии, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании), французы чувствуют себя некомфортно (многие бы сказали, обиженно) из-за американской гегемонии. Это усиливает драматизм ситуации в Париже, который не может ни противостоять, ни полностью принять гегемонию Вашингтона.

Можно утверждать, что под руководством президента Макрона мир стал свидетелем того, как заморские партнеры (возможно, слово "покровители" тут предпочтительнее) всё больше унижают французов или наносят им пощечину (на ваш выбор). В сентябре 2021 года правительство Австралии отказалось от перспективного заказа стоимостью в миллиарды евро на серию подводных лодок, которые должен был производить Париж. Вместо этого Австралия перенаправила производство в пользу нового альянса с США и Великобританией (AUKUS). Французы фактически были вычеркнуты из сделки. Из-за политической зависимости от США Франция оказалась бессильна в данной ситуации.

Говорят, что время лечит, но оно же может и ранить. Необратимые процессы в экономике начались с глобального кризиса конца 2000-х годов и постепенно привели к проблемам, характерным для Запада: размыванию среднего класса, сокращению численности населения и, соответственно, уменьшению возможностей государства по поддержанию системы социальных обязательств. Чтобы выполнить эти обязательства, Франция видела только один приемлемый вариант (к сожалению, он был политическим) - долговое финансирование.

В середине 2010-х годов Франция стала лидером в Европе по общему долгу экономики, достигнув уровня 280% от ВВП, при этом государственный долг составляет 110% ВВП. Основной причиной этой поразительной статистики является пристрастие Франции к огромным социальным расходам, что приводит к хроническому бюджетному дефициту.

Неспособность решать социальные и экономические проблемы, наряду с разрушением традиционной структуры общества, привели к кризису внутриполитической системы Франции.

В современной глобальной экономике социальная база, поддерживающая последовательные политические программы, сокращается. Это связано с сокращением промышленности и населения, ростом финансового сектора и сферы услуг, а также динамикой иммиграции. В результате этого процесса в мае 2017 года победу на выборах одержал Эммануэль Макрон - тогда еще малоизвестный кандидат от движения "Вперед!". Макрон был переизбран в 2022 году, снова победив кандидата от правых Марин Ле Пен. Электорат (левые социалисты, коммунисты и разочарованные правые республиканцы) голосовал за него не из-за симпатии к его политике или доверия, а из страха перед альтернативой.

Проблемы, от которых страдает Франция, имеют структурный характер, глубоко интегрированный в её социальную, экономическую и политическую систему. Дополнительные долги не помогут вывести страну из текущего кризиса, а избрание кандидатов, подобных Макрону, лишь увековечит уже разрушительную ситуацию в республике", - говорится в статье.

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