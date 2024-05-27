Пашинян боится, что Париж назовет его союзником Москвы

У Армении попросту нет денег. Кроме того, премьер-министр республики Никол Пашинян может опасаться, что во Франции его назовут военным союзником России.

Как передает Day.Az, об этом сказал политический обозреватель Андрей Перла, комментируя прокомментировал отказ Еревана от финансирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Нам надо не Пашиняном интересоваться, а искать, как и, главное, на кого его заменить. Это просто позор, но в Армении нет пророссийской партии, при том, что почти половина граждан имеют русские паспорта", - высказался Перла.

8 мая пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что республика не будет финансировать ОДКБ. Также, по ее словам, Ереван не будет участвовать в утверждении бюджета организации на 2024 год. При этом страна "не возражает против принятия в ограниченном формате решения о бюджете структуры, принятого 23 ноября 2023 года".

ОДКБ была создана в 2002 году на основе Ташкентского договора о коллективной безопасности 1992 года. В состав организации входят шесть государств: Россия, Беларусь, Армения, Таджикистан, Казахстан и Кыргызстан. Организация располагает Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) в составе 17-22 тыс. человек и Коллективными силами быстрого развертывания (КСБР) в составе 5 тыс. человек.

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