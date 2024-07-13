Автор: Байрам Эльшадов

Посол Ирана в Армении Мехди Собхани дал интервью армянской редакции "Радио Свобода", деятельность которой в Иране запрещена. Интересно, как в МИД Ирана прокомментируют эту самодеятельность иранского квазидипломата? Соответственно возникает вопрос - на кого работает посол Ирана в Армении?

Похоже, что Собхани решил навечно остаться в Армении и не планирует возвращаться в Иран никогда. Заявления иранского посла в интервью армянскому СМИ полностью противоречат официальной позиции Тегерана и наносят серьезный ущерб двусторонним отношениям с Азербайджаном, которые поступательно развиваются в последнее время.

Видимо, иранский посол после прошедших президентских выборов в Иране понимает, что новое руководство страны сменит его в ближайшее время за все его проармянские художества и готовит себе запасной аэродром в Армении, выступая с провокационными заявлениями относительно уже потухшего конфликта. Если он будет продолжать в подобном духе, то явно вскоре лишится и доходной синекуры в виде посольской должности и в случае возвращения домой останется без работы. Ведь тезисы, с которыми он выступает относительно добровольно уехавшего армянского населения Карабахского региона Азербайджана, явно напоминают штампы армянских пропагандистов-реваншистов, мечтающих развязать новую войну.

Причем иранский посол в Ереване прекрасно осведомлен о позиции Азербайджана, так как в свое время долгое время работал в посольстве Ирана в Азербайджане, где в ходе официальных встреч и мероприятий клялся и бил себя в грудь, что Карабах - это Азербайджан и точка, пытаясь завоевать симпатии азербайджанской стороны. В свое время Собхани утверждал, что его тюркские корни способствуют тому, что всеми фибрами своей никчемной души болеет за судьбу изгнанных из родных мест 1 миллиона азербайджанцев. А сейчас этот двуликий дипломатишка льет слезы о добровольно уехавших, чтобы не быть гражданами Азербайджана, армян, у которых был конкретный выбор - остаться, мирно жить и трудиться, уважая законы своей страны, или уехать.