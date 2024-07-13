Появились новые факты, подтверждающие участие иностранных наемников на стороне Армении в ходе Первой Карабахской войны. Как сообщают армянские СМИ, по инициативе семьи Вазгена Саргсяна (воевавшего в Первую Карабахскую войну) о нем снимается художественный фильм.

Об этом на своей официальной странице в Facebook написал бывший пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян. Тот самый врун Арцрун, получивший прозвище "Птица-говорун" за непрекращающуюся во время 44-дневной войны ложь о мнимых победах армянской армии.

"В фильме нужна военная форма и другая одежда 1980-1990-х годов, полевая форма одежды: афганка, трехцветный или четырехцветный камуфляжи Советской армии, форма французской, американской и сирийской армии, степень износа неважна", - написал Ованнисян.

Интересно, зачем армянам понадобилась военная форма американской, французской и сирийской армии 90-х годов? Очевидно, что соседи спалили самих себя. Раз по сценарию фильма на армянской стороне будут солдаты с экипировкой зарубежных стран, получается, что на стороне Армении, соответственно, воевали граждане США, Франции, Сирии и других государств.

Кстати, эту же практику Армения применила и во время Второй Карабахской войны. В январе-сентябре 2020 года Армения ввела на тогда еще оккупированные территории Азербайджана иностранных наемников в рамках своей политики незаконных поселений и использовала их в наступательных операциях против Азербайджана под прикрытием "добровольческих групп". Так что терроризм является частью государственной политики Армении и выявление очередных фактов лишь подтверждает данный тезис.