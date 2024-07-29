Исполнительный директор Бакинской инициативной группы об антиазербайджанском репортаже на французском телеканале

Бакинская инициативная группа не вмешивается во внутренние дела какой-либо страны и строит свою деятельность в рамках международных норм.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов, комментируя репортаж под названием "Иностранное вмешательство: как Азербайджан пытается дестабилизировать Францию", который вышел в эфир на французском канале TF1.

"К сожалению, как и ряд других французских СМИ, телеканал TF1 занимается обманом зрителей, распространяя предвзятые и необъективные репортажи и статьи против Азербайджана, а также против Бакинской инициативной группы. Это также призвано оправдать политику колониализма Франции, осудить деятельность Бакинской инициативной группы и других организаций гражданского общества, требующих от этой страны отказаться от политики колониализма. Указанный видеорепортаж является попыткой скрыть грубые нарушения международного права и фундаментальных прав человека на территориях, удерживаемых Францией под колониальным контролем", - сказал он.

Как отметил A.Аббасов, редакционной коллегии канала TF1 хорошо известно, что Бакинская инициативная группа, являющаяся международной неправительственной организацией, была создана в 2023 году в рамках министерской встречи Движения неприсоединения в Азербайджане представителями народов, страдающих от колониальной политики Франции, и что в правление организации вошли официальные представители народов, стремящихся освободиться от французской колонизации.

"В этом месяце отмечается годовщина деятельности БИГ, основная миссия которой заключается в том, чтобы донести до мирового сообщества последствия политики колониализма и неоколониализма, оказать поддержку в рамках международного права народам, страдающим от колониализма, в их справедливой борьбе. Несмотря на то, что прошел всего год, БИГ организовала более 10 международных конференций в штаб-квартирах ООН (Нью-Йорк (дважды), Женева и Вена), а также в различных странах мира, по итогам которых участники представили главе Франции, руководящим лицам международных организаций информацию о колониальных и неоколониальных преступлениях, совершенных официальным Парижем, а также был дан старт петициям. В частности, вместо того, чтобы говорить о "роли БИГ" в беспорядках в Новой Каледонии в мае этого года, было бы хорошо обратить внимание на игнорирование правительством Франции требований коренного канакского народа аннулировать результаты референдума 2021 года и остановить незаконное, целенаправленное увеличение числа лиц, имеющих право голоса.

Наша борьба ведется не против конкретной страны или правительства, а против колониальной системы, которая лишает людей права и свободы на самоопределение. Мы верим в возможность международных отношений, основанных на взаимном уважении и сотрудничестве, без эксплуатации, давления.

Французские СМИ, обвиняющие БИГ в ведении деятельности на расстоянии 14 тысяч километров, могут задать своему правительству вопрос, какое отношение имеют к Франции территории, расположенные от нее в 17 тысячах километров?

В основе предвзятой позиции телеканала TF1 против деятельности БИГ лежит тот факт, что группой TF1 управляют такие лица армянского происхождения, как Ара Априкян. Отметим, что французские СМИ, привыкшие грубо нарушать журналистскую этику, и на этот раз при подготовке репортажа не связывались с БИГ, не интересовались нашей позицией.

БИГ не вмешивается во внутренние дела какой-либо страны и выстраивает свою деятельность в рамках международных норм. Наша организация и впредь будет продолжать борьбу за мир, в котором народы, пострадавшие от колониальной политики, смогут в полной мере использовать свои свободы и права", - сказал A.Аббасов.