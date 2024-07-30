Басни главы МИД Кипра о территориальной целостности

Автор: Байрам Эльшадов

Когда карабахский конфликт был еще актуален, позиция Кипра отличалась своей ярко выраженной односторонней поддержкой официального Еревана. Внешнеполитическое ведомство Кипра ни разу не демонстрировало приверженность принципам территориальной целостности и уставу ООН. Но почему-то в вопросе кипрского урегулирования Никосия настаивает именно на этом принципе, что по сути ни что иное, как проявление двойных стандартов.

Республика Кипр признательна Армении за принципиальную позицию, которую она последовательно занимает в отношении кипрской проблемы. Позицию, которая основана на международном праве и на рамках Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом на пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Никосии заявил министр иностранных дел Кипра Константинос Кобос.

В этой связи он сообщил, что подробно проинформировал Мирзояна о последних событиях, касающихся кипрской проблемы.

Интересно, почему министр иностранных дел Кипра, который так ратует за территориальную целостность и нерушимость границ Армении (если учесть, что в результате армянской агрессии и оккупации 20% азербайджанских территорий на протяжении почти 30 лет эта часть границы Армении является условной в виду того, что не была проведена делимитация и демаркация границ), ни разу не сказал о том, что это "братская" Армения не признавала границ Азербайджана и пыталась аннексировать часть азербайджанской территории, нарушая территориальную целостность и принципы международного права, откровенно наплевав на 4 резолюции СБ ООН и решения Лиссабонского Саммита ОБСЕ 1996 года.

Если бы глава кипрской дипломатии был бы по-настоящему искренен и объективен, он указал бы своему армянскому коллеге на все это, а не болтал бы чепуху для того, чтобы использовать принцип территориальной целостности в своих интересах. Ведь не секрет, что причиной разделения острова в 1974 году стали попытки радикальных представителей греческой общины ликвидировать независимость Кипра и осуществить энозис (присоединение) острова к Греции с параллельной депортацией турецкого населения в нарушение договоренностей, достигнутых в 1960 году при провозглашении независимости этой тогдашней британской колонии. И ввод турецких войск в 1974 году был осуществлен вполне законно для того, чтобы не допустить уничтожения турецкого населения согласно этим же договоренностям и для сохранения независимого статуса этого острова.

Так что никакие басни главы МИД Кипра никак не помогут разрешить этот застарелый конфликт, приведший к разделу острова, который стал результатом преступных действий террористов из организации ЭОКА 2, пытавшихся устроить геноцид проживающих на Кипре турков.