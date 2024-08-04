Политика США на Южном Кавказе: говорим одно, делаем другое... Что это такое?

Автор: Абдул Керимханов

Главный редактор Day.Az

Решительно поддерживаем мирный процесс, проводимый Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен во время своего выступления в сенатском комитете по международным отношениям. Аналогичные заявления делают и другие официальные лица Штатов. Но если внимательно проанализировать детали политики США на Южном Кавказе, то наблюдается резкий контраст между заявлениями и действиями официального Вашингтона. Возникает вопрос: если США действительно хотят способствовать мирному процессу, то почему Штаты закрывают глаза на милитаризацию Армении и продолжают оказывать ей военную помощь?

Армения стала крупнейшим покупателем индийского оружия. Согласно сообщению индийского информационного ресурса IADN, общий объем закупок Арменией оружия у Индии в 2024-2025 финансовом году достиг 600 миллионов долларов. Также в июне этого года был подписан договор о поставках из Франции в Армению самоходных артиллерийских установок CAESAR и снарядов к ним. Кроме того, в июле в рамках Европейского фонда было выделено 10 миллионов евро в поддержку ВС Армении. В то же время Комитет по ассигнованиям Сената США на этой неделе одобрил законопроект о внешних операциях государства на 2025 финансовый год, предусматривающий выделение Армении "не менее $65 млн долларов для продолжения усилий по проведению реформ и евроатлантической интеграции". Однако нет гарантий того, что Армения потратит эти инвестиции по назначению, а не на дальнейшую милитаризацию. Так из-за чего весь сыр-бор?

Финансовая поддержка была обещана Армении еще в апреле на встрече Никола Пашиняна с лидерами ЕС и США в Брюсселе. Госсекретарь США Энтони Блинкен тогда заявил: "Мы намерены выделить из нашего бюджета более 65 миллионов долларов помощи, что на 50% больше показателя двухлетней давности. Мы полны решимости продолжать поддерживать демократическую и экономическую устойчивость Армении", - сказал он. Мало у кого вызывает сомнения, что эти средства выделяются для того, чтобы поставить Армению в полную зависимость и использовать ее как против России, так и против Азербайджана.

Стоит напомнить, что после локальных антитеррористических мероприятий прошлого года, длившихся менее суток и завершившихся полной капитуляцией армянских сепаратистов в Карабахе, США начали усиливать "поддержку" Армении. Да и в последнее время уж слишком зачастили в Ереван официальные лица США - будь то помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно, а также заместитель Государственного секретаря по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея.

Американская Freedom House, считающаяся "правозащитной" организацией, обвинила Азербайджан в "этнических чистках" против армянского населения Карабаха. Комиссия США по международной религиозной свободе призвала власти страны, в частности Госдепартамент, включить Азербайджан в список стран, подлежащих особому контролю (Special Watch List) на предмет нарушений свободы религии. Повторное применение пресловутой 907-й поправки, запрещающей государственную помощь Азербайджану, проведение совместных военных учений со страной-агрессором... все это уж точно не отражается позитивно на американо-азербайджанских отношениях.

Вышеперечисленное указывает, что Штаты предпринимают шаги для сохранения реваншистских настроений в Армении. Политическая, моральная, военная и финансовая поддержка Еревана со стороны США увеличивает риск эскалации конфликта в регионе. Эти и другие факты демонстрируют, что официальный Вашингтон не заинтересован в установлении справедливого и стабильного мира на Южном Кавказе. CША преисполнены желанием стать ключевым игроком в регионе путем вытеснения России. Что касается чрезмерной активности в армянском направлении, это объясняется рвением Демократической партии получить голоса армянского лобби. Так что США преследуют исключительно свои интересы и это обнажает резкие различия между заявлениями официального Вашингтона США и его действиями.

Очевидно, что подобная "активность" американцев в последние месяцы направлена ​​на давление на Баку с целью отказа от условия об исключении из Конституции Армении положений, в которых содержатся территориальные претензии к Азербайджану. Возникает такое впечатление, что США стали действовать на Южном Кавказе точно так же, как и макроновская Франция. Такая политика создает препятствия процессу нормализации армяно-азербайджанских отношений. И именно из-за этого на Южном Кавказе до сих пор невозможно достичь постоянного мира и стабильности.

Но фактом является то, что невозможно повлиять на Азербайджан, на позицию государства-лидера Южного Кавказа невозможно оказать давление. Азербайджан действует в рамках международно-правовых норм и осуществляет независимую внешнюю политику, основанную на национальных интересах. С Азербайджаном нужно считаться, позицию Азербайджана надо принимать во внимание. Принятие новых реалий на Южном Кавказе - участь каждой страны, и США не являются исключением.